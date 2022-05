Márquez va être opéré et pourrait manquer la fin de saison

Le Grand Prix d'Italie sera peut-être le dernier de Marc Márquez cette année. Selon les informations de Motorsport.com, l'octuple Champion du monde a planifié une quatrième opération de son bras droit dans les prochains jours, ce qui sera confirmé dans une conférence de presse prévue à 16h05 au Mugello. La convalescence devrait durer environ cinq mois, mettant probablement fin à sa saison.

L'Espagnol paie encore les conséquences de sa chute au GP d'Espagne, première manche de la saison il y a près de deux ans. Opéré une première fois en raison d'une fracture de l'humérus droit, il avait tenté de reprendre la piste moins d'une semaine plus tard, pour la seconde course sur le circuit de Jerez, mais avait dû renoncer, son bras étant trop faible. Fragilisée par ses quelques tours en piste, la plaque posée sur son bras s'était brisée dans un accident domestique, ce qui avait entraîné une nouvelle opération et l'avait écarté des circuits jusqu'à la fin de la saison.

À la fin de l'année 2020, Márquez était passé une troisième fois entre les mains des chirurgiens pour une très lourde intervention afin de pratiquer une greffe osseuse, après un prélèvement au niveau de la hanche. Une infection avait été détectée, nécessitant un traitement par antibiotiques qui a duré de longs mois, après même le retour du pilote à la compétition au GP du Portugal 2021.

Tout au long de la saison passée, Márquez a été diminué par son bras droit, devant adapter son pilotage et même rouler avec une combinaison spéciale, avec des douleurs et surtout une fatigue au niveau de l'épaule. Selon nos informations, les différentes interventions ont fait légèrement pivoter son humérus, ce qui le limite dans ses mouvements, en particulier dans les virages sur la droite. L'Espagnol a donc préféré être opéré une quatrième fois, sachant déjà ses chances de titre envolées cette année.

Márquez a également été touché par deux épisodes de diplopie, des troubles de la vision, après de lourdes chutes, la première au cours de son entraînement en enduro, la seconde pendant le warm-up du GP d'Indonésie. Il a ainsi manqué les deux dernières courses de la saison 2021 et deux nouvelles épreuves cette saison. Malgré ces absences, le leader de Honda est dixième du championnat, devant tous les autres représentants de la marque mais à 48 points de Fabio Quartararo.