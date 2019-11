Marc Márquez a été opéré avec succès à l'épaule droite, ce mercredi à Barcelone. Le pilote espagnol avait choisi de recourir à cette intervention par mesure de précaution, après avoir connu des problèmes récurrents et avoir notamment vu son épaule se déboîter lors de deux récentes chutes : le mois dernier à Sepang, puis lundi à Jerez. Il a alors souhaité éviter que la situation ne se dégrade comme ce fut le cas précédemment avec son épaule gauche, et a donc décidé d'être opéré dès le premier jour de sa pause d'intersaison.

L'opération s'est déroulée à l'hôpital universitaire Dexeus-Quiron et a été réalisée par les docteurs Xavier Mir, Victor Marlet et Teresa Marlet, tous membres de l'institut catalan de traumatologie et de médecine du sport. Elle a été qualifiée de succès par l'équipe du Champion du monde, qui l'a décrite comme ayant été "moins agressive en nature" que celle qu'il a subie il y a un et qui avait été comparable.

Le pilote Honda est en effet déjà coutumier de ce type de blessure. Il a été opéré le 4 décembre dernier, une intervention plus complexe que prévu et qui lui avait valu trois jours d'hospitalisation. Après deux semaines de repos, il avait repris l'entraînement en évitant de solliciter son épaule, puis un mois après l'opération il avait pu la soumettre à de premiers exercices. Il avait ensuite poursuivi sa récupération en se remettant au VTT, avant enfin de reprendre le guidon d'une petite moto un peu moins de deux mois après l'opération. Début février il était de retour sur sa RC213V, remis suffisamment pour participer aux premiers essais de pré-saison, bien qu'il lui ait encore fallu un peu de patience avant de retrouver la pleine possession de ses moyens pour le début du championnat.

La lésion étant cette fois à un stade moins avancé et l'intervention ayant été réalisée un peu plus tôt, Márquez peut espérer être moins gêné pendant l'hiver. Pour l'heure, il doit rester hospitalisé 48 heures avant de rejoindre son domicile, où il entamera sa récupération et reprendra sa préparation physique.