Márquez a senti la plaque casser en ouvrant une fenêtre

Opéré le 21 juillet pour une fracture de l'humérus droit, Marc Márquez a dû subir une seconde intervention deux semaines plus tard afin de remplacer la plaque qui avait été posée pour fixer l'os blessé, celle-ci ayant soudainement cédé. On en sait plus à présent sur les circonstances de cet incident, Alberto Puig décrivant un "accident domestique" engendré par une accumulation de stress dans la zone blessée.

"Lundi, Marc a subi une autre opération de l'humérus, à la suite de sa chute à Jerez", explique le team manager Repsol Honda à Canal+. "Il s'agissait cette fois d'un accident domestique, car il essayait d'ouvrir une fenêtre [il mime l'ouverture de ce qui semble être une porte fenêtre, ndlr] et il a soudain eu très mal. On a ensuite pu voir que la plaque était cassée."

Si le stress ayant endommagé la plaque a pu être engendré par la tentative de retour du pilote espagnol, quatre jours après la première intervention, et par le programme de récupération adapté qu'il suivait pour tenter cette fois de reprendre la compétition cette semaine, Alberto Puig assure que les risques n'étaient pas précisément connus par son équipe.

"C'est probablement dû à tout le stress qu'il a eu dans le bras, mais nous étions allés à Jerez avec la conviction que nous pouvions le faire. Les médecins étaient d'accord avec cela et ils ne nous ont jamais informés que la plaque pourrait casser. Si nous avions eu cette information, nous ne serions probablement pas allés à Jerez, Honda ne l'aurait pas laissé rouler."

"Le point positif, c'est que cela s'est passé chez lui, pas en étant sur la moto à Brno ou en Autriche, ce qui aurait pu avoir des conséquences très graves s'il avait subi un autre accident. Désormais, nous allons devoir continuer à suivre l'évolution de sa fracture et seul le temps nous dira s'il est prêt à reprendre la compétition."

Alberto Puig estime malgré tout que Marc Márquez n'a pas pris de risques inconsidérés en reprenant la piste si vite, lui qui avait bouclé une petite trentaine de tours le samedi du Grand Prix d'Andalousie avant de renoncer, ayant senti une perte de force après un run un peu plus long pendant les EL4 de cette seconde épreuve à Jerez.

"La course est un sport dangereux et cela ne s'est pas passé à Jerez, mais à la maison", souligne le responsable de l'équipe. "Mais il est vrai que lorsque l'on est opéré et que l'on stresse les zones blessées, c'est clairement plus stressant que de ne rien faire du tout. Cependant, lorsque l'on est sportif professionnel, on vous paye pour performer. C'est donc ce qu'il a essayé de faire."