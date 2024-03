Márquez face au poids des ans : "Je ne serai pas plus rapide qu'avant"

Marc Márquez a vu sa domination sur le MotoGP s'interrompre brutalement avec sa blessure à Jerez, il y a près de quatre ans. Les championnats ont depuis tous été remportés par des pilotes arrivés en catégorie reine en 2019, l'année du dernier sacre de l'Espagnol, puisque Joan Mir, Fabio Quartararo puis Pecco Bagnaia se sont succédé au palmarès. Désormais libéré des séquelles de sa blessure et déterminé à se relancer en pilotant une Ducati et plus une Honda dont les performances se sont dégradées ces dernières années, Márquez sait cependant que son statut a changé.

Le jeune loup titré dès sa première saison en MotoGP, en 2013, est devenu le quatrième pilote le plus âgé du plateau, et même le deuxième plus expérimenté de la catégorie. Márquez a encore plus constaté un décalage ce jeudi en conférence de presse, puisqu'il était assis aux côtés du rookie Pedro Acosta et de Fermín Aldeguer, fraîchement recruté par Ducati pour 2025, deux espoirs avec qui il a plus de dix ans d'écart.

S'est-il senti plus vieux face à l'émergence de cette nouvelle génération ? "Je me sens plus expérimenté !", a préféré répondre Márquez avec le sourire, n'oubliant pas qu'il a lui même provoqué un changement de génération en MotoGP : "C'est une chose dont je parlais à mon entourage. Il y a deux jours, j'étais celui qui avait 20 ans, qui arrivait, qui se battait avec des légendes comme Valentino [Rossi], [Jorge] Lorenzo et Dani [Pedrosa]. Maintenant, c'est totalement l'inverse."

"[Concernant] la course que Pedro a faite au Qatar, en 2013 je me battais avec Valentino, Jorge et Dani et il y avait les mêmes comparaisons. C'est une une nouvelle expérience et c'est sympa. C'est le processus naturel du championnat, tout le monde a son moment. Après, petit à petit, des gens arrivent, des jeunes pilotes, des jeunes talents qui te mettent dehors ! Leur moment arrive."

"Quand on est plus jeune, on a ce petit plus"

L'insouciance des années 2010 a disparu chez Márquez, encore plus l'an passé quand il a décidé de se montrer plus prudent après des chutes à répétition sur la Honda. Soucieux de ne pas être sur le déclin, le #93 est plus analytique que jamais dans son approche de la compétition et ne se sent plus capable de reproduire le pilotage explosif qu'il avait par le passé, avec néanmoins l'espoir de pouvoir utiliser ses riches connaissances du MotoGP pour compenser.

"J'ai plus d'expérience mais quand j'étais plus jeune, je n'étais pas conscient de ce que je faisais, et parfois ça se passait bien. Maintenant, je suis un peu plus prudent dans certains domaines et j'utilise plus mon expérience. Certains disaient 'il sera plus fort après sa blessure' et 'il sera plus fort avec les années'. Je ne serai pas plus rapide qu'avant."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quand on est plus jeune, on a ce petit plus. Mais on peut utiliser plus son expérience et on doit en profiter. Par exemple, au Qatar, j'étais calme, pendant la pré-saison, j'étais calme. Je ferai des erreurs, parce qu'on est humains et qu'on ne fait pas les mêmes erreurs deux fois. On verra si on peut continuer sur cette voie et évidemment essayer de comprendre et d'apprendre des leaders chez Ducati."

Márquez estime qu'il peut aussi apprendre des plus jeunes. Il juge les pilotes venus du Moto2 très performants en courbe et a observé un Acosta "super rapide dans les virages rapides" à Losail, mais les débutants arrivent aussi avec un style plus agressif qui leur est propre, et qu'il veut analyser avec attention.

"La jeune génération arrive en MotoGP et pilote différemment. J'utilisais le coude et maintenant, ils utilisent l'épaule ! [Jorge] Martín, Pedro et d'autres pilotes jouent beaucoup sur le corps. C'est l'un des éléments qu'il faut comprendre dans le pilotage. On voit qu'Aleix Espargaró est super rapide avec un pilotage complètement à l'ancienne. Il faut s'adapter avec ses performances, sa moto et son équipe pour trouver la meilleure chose."

"C'est vrai que quand on passe du Moto2 au MotoGP, comme on l'a vu avec de nombreux pilotes par le passé, on peut être rapide au début parce qu'on a beaucoup de vitesse en courbe. Après quelques courses, on a moins de vitesse en courbe et on gère peut-être mieux le pneu. Cela fait partie du processus. Quand je suis arrivé à 20 ans, j'ai beaucoup appris de Valentino, Lorenzo et Pedrosa. Maintenant, je dois apprendre des jeunes qui arrivent avec un nouvel état d'esprit."

Je veux donner 100% parce que je sais que dans le sport, c'est le présent qui compte, pas le passé.

Le changement de statut de Marc Márquez se reflète aussi dans sa situation contractuelle. Autrefois indissociable de l'équipe Honda officielle et en position de force pour négocier son contrat, il a préféré le rompre et s'engager pour une seule saison avec une équipe satellite, Gresini, et disposer d'une Ducati vieille d'un an. Le constructeur italien n'a pas fermé la porte à une titularisation dans le team d'usine l'an prochain mais Márquez ne veut pas y penser pour le moment, souhaitant d'abord prouver qu'il mérite un tel guidon.

"Évidemment, ma situation est totalement différente du passé. Avant, en décembre, j'avais signé le contrat pour [les deux années suivantes]. Actuellement, je ne suis pas pressé. Je veux juste me concentrer sur moi, faire du mieux en piste et je sais que si je prends du plaisir et que je suis rapide, j'aurai plus d'options pour choisir une place. Mais je ne veux pas en parler maintenant, je veux me concentrer sur moi, comme je l'ai fait au Qatar et comme je le ferai ici."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dans certaines courses ça sera mieux, dans d'autres moins bien, mais je veux donner 100% parce que je sais que dans le sport, c'est le présent qui compte, pas le passé. Le présent est comme ça et je dois travailler parce qu'il y a deux ou trois pilotes plus rapides que moi."

Pour rivaliser face à ces pilotes, Márquez estime devoir apprendre à mieux exploiter sa Ducati, sans songer au fait que Pecco Bagnaia et Jorge Martín disposent d'une version plus récente : "Pour moi, [leur moto] n'est pas meilleure. J'ai ce que j'ai et pour moi, je me sens déjà mieux que l'an dernier. C'est une moto sur laquelle je me sens mieux. Oui, la 2024 sera meilleure dans certains domaines, mais la 2023 aura l'expérience de l'an dernier donc on doit en profiter et essayer de comprendre. Je n'ai pas encore découvert tout le potentiel de la moto. Je dois encore aller de l'avant, essayer d'utiliser le vrai potentiel de [la moto] 2023."

Le Grand Prix du Portugal sera un bon baromètre du niveau de Marc Márquez puisque contrairement au Qatar, il n'a pas encore pu tester sa machine sur cette piste. La mise en route a été difficile pour lui, au test de Sepang comme à celui de Losail, mais il espère prendre ses marques plus rapidement et assurer sa place en Q2 dès vendredi après-midi.

"L'approche du week-end est exactement la même qu'au Qatar. On a un nouvel élément, c'est qu'on arrivera directement dans un week-end en course, ça change un peu le planning parce que dès les EL1, il faut être dans les chronos, être rapide. C'était le plus difficile en Malaisie et au Qatar, j'avais un peu de mal ce premier jour. On verra si à Portimão, je pourrai être immédiatement dans ce top 10, ce qui me permettrait d'entrer directement en Q2, le principal objectif. À part ça, on verra où on sera sur un circuit totalement différent."