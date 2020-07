Première chute pour un Márquez à la recherche de la limite

Marc Márquez a ouvert aujourd'hui son compteur de chutes de la saison 2020, ajoutant à la longue liste de glissades inoffensives mais lui ayant permis, au fil des années et au gré des circuits visités, de chercher la limite à ne pas dépasser en course. Parti à la faute pendant les EL2 du Grand Prix d'Espagne, cet après-midi, il n'en retient qu'un enseignement précieux, sans bobo.

Auteur du meilleur temps ce matin en 1'37"350, celui qui a remporté les deux dernières éditions du Grand Prix d'Espagne n'a glissé qu'au quatrième rang lors des EL2 et reste le leader de cette journée dans son ensemble. Avec un plan de route déjà clairement établi, il se projette vers une course qui s'annonce éprouvante pour les hommes et les machines, mais semble déjà concentré et focalisé sur le départ qui sera donné dimanche à 14h.

Peux-tu expliquer ta chute ?

La chute a été un peu étrange, parce que je ne poussais pas vraiment très fort. On peut voir que l'avant a un peu sauté. Je l'ai un tout petit peu perdu, mais ensuite le problème c'est que j'ai manqué le grip avec la botte, j'ai glissé avec le pied. C'est pour cette raison que la moto a sauté, mais ce n'était que le résultat de cela. Heureusement pour moi, j'ai pu reprendre la piste avec la même moto, car ça a été une chute très lente.

Comment est le nouveau pneu arrière ? Placez-vous plus de poids sur l'avant pour obtenir plus de grip ?

Cette année, Michelin a changé la construction [du pneu arrière] et c'est un pneu qui offre plus de grip, ce qui peut être bien en sortie de virage mais en entrée de virage ça pousse plus sur l'avant. Un meilleur grip à l'arrière, normalement c'est mieux pour les Yamaha ou les Suzuki, parce qu'ils pilotent plus sur l'arrière. On essaye d'ajuster les réglages et c'est la raison pour laquelle on est parti ce matin de la base de mercredi. Cet après-midi on a essayé de chercher un meilleur équilibre et de comprendre si on pouvait améliorer cette sensation. Ça n'a pas été possible, mais on a beaucoup d'informations et demain on tentera de progresser à nouveau.

Comment l'équilibre de la moto change-t-il avec la chaleur extrême de l'après-midi ?

Plus que les réglages de la moto, cela changeait un peu de style de pilotage. Le matin le grip est bien meilleur, on peut donc pousser plus sur les pneus, utiliser des trajectoires différentes. L'après-midi c'est plus difficile d'être régulier, d'avoir du grip à l'arrière et ça patine plus. Dans mon premier run, cet après-midi, je me suis senti très bien, ensuite on a commencé à tester différentes choses et quand on essaye des choses on perd parfois un peu sa voie. En tout cas, on y travaille et, normalement, à Jerez c'est l'une des choses les plus difficiles, c'est essayer de comprendre le set-up pour l'après-midi.

Quelles sont tes sensations générales aujourd'hui : sont-elles positives ?

C'est une moto dont il est assez difficile de comprendre la limite et qui est difficile à apprendre. C'est ce que j'ai dit l'année dernière avec Jorge quand il a commencé à se plaindre : c'est une moto avec laquelle il faut tomber souvent si on veut apprendre où se situe sa limite. Je ne sais pas combien de fois je suis tombé avec la Honda dans ma carrière ! Après, je garde mon style, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre la limite en essais et ensuite de trouver la ligne en course.

Avec cette chaleur, es-tu inquiet par l'usure des pneus et la résistance physique pour la course ?

Physiquement ce sera dur, parce qu'il fait chaud, bien sûr, mais surtout parce que c'est la première course de la saison. Vous pouvez très bien vous entraîner à la maison, préparer votre condition physique, mais quand vous pilotez la moto pour la première fois depuis longtemps les muscles travaillent différemment. Ce sera donc dur pour cette raison, dur à cause de la chaleur, et dur de contrôler les pneus et la moto. Elle souffre aussi. Mais franchement je me sens moins bien en Thaïlande et en Malaisie qu'ici.

Avec quel châssis as-tu signé ton meilleur temps aujourd'hui ?

J'ai fait mon meilleur tour aujourd'hui avec mon châssis actuel. Bien sûr, j'essaye de travailler différemment, on essaye de comprendre les différents châssis. C'est difficile d'essayer des choses pendant le week-end de course, surtout après si longtemps parce que mes sensations ne sont pas encore les meilleures avec la moto, alors c'est difficile de comprendre les choses et d'être précis dans les commentaires. Mais il vaut peut-être mieux continuer avec notre châssis actuel.

Dans quelle mesure le vent peut-il affecter la course ?

Le vent pousse plus l'après-midi, surtout dans les deux virages les plus rapides… Mais c'est pire à Phillip Island ! Ça pousse et il faudra peut-être y faire attention dimanche s'il y en a, mais rien de vraiment dangereux.