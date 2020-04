C'était un 21 avril : Márquez plus jeune vainqueur en MotoGP

Marc Márquez avait intégré la catégorie reine précédé de sa réputation de petit génie de la moto, et personne n'a donc été surpris de le voir s'imposer rapidement parmi l'élite. Après une troisième place à Losail, en ce 21 avril 2013 il file vers la victoire pour la première fois de sa carrière en MotoGP, pour ce qui n'est que son deuxième départ − pris par ailleurs depuis la pole position.

S'il perd un peu de terrain à l'extinction des feux, le pilote espagnol ne tarde pas à reprendre Stefan Bradl pour s'installer à la deuxième place. Il lui faudra un peu plus d'efforts pour rattraper son coéquipier, Dani Pedrosa, mais il parvient à le déposséder de la tête de la course à neuf tours de l'arrivée. Dès lors, Márquez file sans demander son reste et c'est en solide leader qu'il passe la ligne d'arrivée.

Âgé de seulement 20 ans et 63 jours, Marc Márquez entre dans l'Histoire en dépossédant Freddie Spencer du record du vainqueur le plus jeune dans la catégorie reine, une référence qui tenait depuis 1982 et que l'Espagnol bat de 133 jours. Il enregistre par ailleurs le premier de ses hat tricks en MotoGP, en cumulant pole, victoire et meilleur tour en course, même s'il n'a pas encore atteint la perfection absolue qu'il connaîtra plus tard en bouclant également tous les tours en tête.

Déjà roi des Amériques dans la catégorie intermédiaire, avec deux victoires conquises en 2011 et 2012, le pilote espagnol signe en ce 21 avril 2013 le premier succès MotoGP d'une longue série aux États-Unis, alors que le MotoGP visite Austin pour la première fois et court encore à Laguna Seca et Indianapolis. Invaincu dans le pays, quel que soit le circuit, il cumulera 12 victoires de suite jusqu'à sa chute surprise à Austin en 2019.

Revivez le Grand Prix des Amériques 2013 en images :

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.