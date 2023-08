Premiers points le dimanche pour Márquez : "On dirait une blague !"

Marc Márquez a rallié l'arrivée du GP d'Autriche à la 12e place, certes à 23 secondes du vainqueur, mais avec en poche quatre petits points qui sont les premiers qu'il marque cette année à l'issue d'une course du dimanche.

"On dirait une blague, mais c'est la vérité !" a-t-il commenté dans un hoquet. "C'est la première fois que je termine une course le dimanche [cette année] et ce sont mes premiers points de la saison le dimanche."

Il faut s'y faire : celui qui compte 59 victoires en MotoGP n'a plus gagné depuis 22 mois, et pour trouver trace de son dernier podium et de ses derniers points dans une course de Grand Prix, il faut remonter au mois d'octobre dernier. Après 301 jours d'attente, donc, le voici enfin classé un dimanche, mais si loin des ambitions qui devraient être les siennes qu'on peine presque à y croire.

C'est pourtant à cela que ressemble la saison de l'octuple Champion du monde, désormais focalisé sur le nouvel élan à donner à Honda. Alors que se profile le très important test qui sera mené à Misano le 11 septembre, où seront attendus les prototypes de 2024, il est devenu un testeur de luxe pour le constructeur et ne rechigne pas à passer en revue de multiples solutions afin de trier le bon grain de l'ivraie. Mais pas à tout prix : échaudé par ses nombreuses chutes et blessures du printemps, il a souhaité changer de mentalité et, quitte à mettre en sommeil le grand compétiteur qu'il est au fond de lui, il s'y tient pour son plus grand bien.

"On aborde simplement la course avec une mentalité différente, comme je l'ai fait à Silverstone", explique-t-il, assurant être malgré tout concentré, mais avec de nouveaux objectifs. "Je suis concentré, je l'ai été tout le week-end. Je suis concentré de la même façon, parce que c'est important pour essayer des choses. Si vous testez de nouveaux réglages et différentes choses sur la moto et que vous n'êtes pas totalement concentré, c'est vraiment difficile à comprendre."

"Mais aujourd'hui, par exemple, j'avais une autre motivation, qui était d'essayer de gérer mon pneu arrière tendre pour essayer d'aller au bout", souligne-t-il, lui qui a effectivement fait un choix singulier en étant le seul à prendre le pneu arrière soft au lieu du medium. "Au début, je suis resté très calme avec les autres Honda, puis quand j'ai vu que j'étais prêt à attaquer, je les ai dépassés, bam bam, et j'y suis allé."

Marc Márquez a désormais 19 points, soit 232 de moins que Pecco Bagnaia.

"C'est difficile d'aborder une course comme ça, mais on a essayé beaucoup de choses ce week-end : à chaque run, la moto était différente", poursuit-il. "Ce matin, on a fait un énorme changement. C'est la raison pour laquelle j'étais dernier au warm-up, c'était un très gros changement sur la moto, mais nous avons compris que ça n'était pas la bonne direction. Ensuite, pour la course principale, on a fait un petit changement, mais [important] par rapport à la course sprint, et c'était un peu mieux. C'était la direction opposée de celle du warm-up. Donc, petit à petit, on essaye d'analyser, d'autant qu'avec ce nouvel aéro, la moto est un peu différente."

Jusqu'à présent cette année, Marc Márquez était systématiquement tombé le dimanche, ou bien il était forfait à cause de blessures. Il a en revanche terminé les courses sprint auxquelles il a participé, mais ses derniers points dans cet exercice (qui ne récompense que les neuf premiers à l'arrivée) remontent au GP d'Italie, il y a deux mois et demi. Ça n'est pas pour autant qu'il se réjouit de ceux qu'il a obtenus aujourd'hui, plus intéressé par les avancées réalisées dans le développement.

"Évidemment, je ne suis pas content de terminer à 23 secondes du premier. On ne peut pas en être satisfait, et ça n'est pas ma mentalité. Mais il faut qu'on aborde les courses différemment. Pendant le week-end, il y a des moments où ce caractère d'attaquant ressort, cette ambition. Je m'arrête au stand, je regarde les résultats et on semble derrière, loin des premiers. Mais toute mon équipe, mon manager et les gens qui m'entourent m'aident beaucoup à garder mon calme et à continuer à avancer."

"À nouveau, comme à Silverstone, l'objectif du week-end était d'essayer de ne pas tomber, juste de rouler, essayer de ne pas faire d'erreurs et de faire la distance des courses. C'est une approche difficile pour un pilote comme moi mais c'est la seule à avoir à l'heure actuelle. Pour le moment, quand on ne se sent pas bien et qu'on essaye d'en faire un petit peu plus, on peut facilement faire une erreur, comme Nakagami hier et Mir aujourd'hui."