Márquez prépare la course, mais aussi 2020

Longtemps leader en EL1 comme en EL2, Marc Márquez a par deux fois été battu dans les dernières minutes de la séance, ce vendredi à Valence, dépassé par les pilotes ayant tenté un time attack. Le pilote espagnol, lui, est resté fidèle à une seule paire de pneus de bout en bout de chacune des séances, en l'occurrence une monte medium-medium ce matin et medium-soft cet après-midi. Ses meilleurs temps sont donc à mettre à l'actif de ses premiers tours à chaque fois, avec malgré tout une troisième place au classement combiné, grâce à une référence personnelle de 1'30"974 établie cet après-midi.

"Aujourd'hui, les temps ont été assez serrés. Valence est un circuit court, étroit, et cela crée ce genre de situation, avec des temps très, très proches. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a travaillé pour la distance de la course et on a aussi travaillé différemment, car on a testé plusieurs choses. Mis à part ça, on a essayé de comprendre les pneus et demain on aura le temps de faire un time attack et on commencera à travailler un peu plus pour les qualifs", prévient le pilote Honda auprès du site officiel du MotoGP.

S'il ne souhaite pas entrer dans le détail, le Champion du monde ne cache pas toutefois que cette fin de saison aura été en partie dédiée à la préparation de 2020, grâce à quelques pièces dont il a pu bénéficier en avant-première afin de recueillir de précieuses données. "La semaine prochaine on aura un test très important, la saison 2020 débutera, mais si on peut être un peu préparés et utiliser un peu de temps du Grand Prix pour des essais, alors on le fait", précise-t-il.

"Depuis que j'ai gagné le titre, on travaille différemment le vendredi, en essayant de comprendre certains concepts, en changeant de grosses pièces sur la moto. C'était un peu comme ça aujourd'hui, mais on s'est également beaucoup concentrés sur la course, sur le rythme, les pneus. On travaille d'une bonne façon, et depuis la Thaïlande on essaye de travailler différemment pour bien préparer la saison 2020."

Des températures à la limite

Bien qu'il ait suivi un programme parallèle, Márquez est bien conscient de la difficulté de cette journée, celle de températures extrêmement fraîches, qui pourraient notamment expliquer les chutes subies par Valentino Rossi dans les virages 4 et 10. Des conditions qu'il juge limites, même s'il semble s'être senti en confiance avec les pneus qu'il a utilisés, tous asymétriques justement pour éviter de piéger les pilotes sur l'angle droit, le moins sollicité.

"Il y a deux virages typiques ici où l'ont peut tomber quand il fait froid, les virages 4 et 10. Il fait parfois bon quand nous venons ici, à Valence, mais en général il fait très froid, surtout le matin et surtout pour les pilotes Moto3. C'est à la limite", estime l'Espagnol. "Bien sûr, ces 9°C [enregistrés en EL1] étaient un peu faux car le capteur était à l'ombre, la vraie température était un peu plus élevée. En tout cas, aujourd'hui on a eu de la chance d'avoir du soleil. S'il y avait eu des nuages, comme l'an dernier avec la pluie, ça serait devenu critique. Mais Michelin a fait du très bon travail, et a apporté de bons pneus, assez tendres pour rouler dans ces conditions."

Avec Michaël Duforest