La priorité de Márquez pour le spectacle : "Réduire l'aérodynamique"

Le règlement 2027 du MotoGP, qui verra l'introduction d'une nouvelle génération de machines, prend forme peu peu à peu. Les pilotes se plaignent depuis plusieurs saisons de dépassements de plus en plus difficiles et mettent en cause la course à la technologie, qui rend les motos plus sensibles et difficiles à maîtriser dans les duels.

Afin de freiner les performances, le futur règlement devrait voir une réduction de la cylindrée, une limitation voire une interdiction du variateur de hauteur, et un encadrement plus strict de l'aérodynamique, même si les ailerons devraient rester présents. La nature précise de ces changements n'est pas encore connue, toutefois Marc Márquez a ciblé ses priorités.

Partisan de machines plus pures, l'octuple Champion du monde a maintes fois exprimé son opposition au holeshot device et son désir de voir la place de l'aéro réduite avant même 2027, estimant que les motos actuelles ont atteint un tel niveau qu'il est plus difficile pour les pilotes de faire la différence. Selon lui, il faut leur redonner le pouvoir en réduisant l'appui aérodynamique, ce qui entraînera une baisse de performance négligeable aux yeux du public.

"Pour moi, ce qu'il faut surtout faire, c'est réduire l'aérodynamique", a déclaré Márquez en revenant récemment sur ce sujet. "Pour le futur du MotoGP, je ne sais pas si je serai là, mais dans deux, trois ou quatre ans, il faudra réduire l'aérodynamique. Cela rendra les motos plus lentes parce qu'actuellement, on a beaucoup de couple puisqu'on n'a pas de wheelie, on freine super tard, il faut juste suivre la trajectoire, on ne peut pas se 'battre' contre la moto. C'est plus difficile de doubler des pilotes. Il faut d'abord travailler sur ça."

"Après, si les motos sont plus lentes, le spectacle sera meilleur. Pourquoi ? Parce que les gens devant leur téléviseur ne réalisent pas si on arrive à 360 km/h ou à 340. C'est toujours 300 ! Ils doivent travailler sur les règlements parce que c'est de plus en plus [rapide] et on le voit cette année : tous les constructeurs, pas seulement un, ont des motos qui ressemblent à des Formule 1. C'est le cas même sur l'aileron arrière maintenant, pas seulement à l'avant. Cela ajoute de l'appui en courbe, quand on est totalement sur l'angle, donc on doit y réfléchir."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Arrivé en MotoGP il y a 11 ans, à une époque où les ailerons étaient encore absents des machines, Marc Márquez a pu mesurer l'influence grandissante de ces éléments sur le spectacle : "C'est toujours la même chose. C'est un compromis : quand on a l'aérodynamique, c'est plus dur de suivre les autres et de doubler. C'est ce qu'il s'est passé en Formule 1. Ce qui est bien en MotoGP, c'est que l'on peut se battre dans un gros groupe, mais actuellement, on a de plus en plus d'aérodynamique."

"Je préférerais des développements sur les châssis, les pneus ou le moteur que dans l'aérodynamique parce que ça affecte le spectacle, ce qui est le plus important. Pour le spectacle, les gens ne se préoccupent pas qu'on soit trois dixièmes plus rapides ou plus lents. Les gens veulent voir des dépassements et de la bagarre."

En attendant de voir le règlement évoluer, Márquez se dit contraint de s'accommoder tant bien que mal de la situation : "Je déteste ça mais c'est comme ça, le règlement le permet donc ils vont dans cette direction. Quand je vois qu'on a de plus en plus d'aérodynamique, personnellement je n'aime pas mais il faut s'adapter."