Puig commence à douter de la présence de Márquez chez Honda en 2024

Marc Márquez pourrait-il quitter Honda avant la fin de son contrat ? L'Espagnol a une nouvelle fois dû déclarer forfait au Grand Prix des Pays-Bas, les douleurs restant trop fortes une semaine après une chute qui l'a laissé avec une fracture du pouce gauche, une cheville endolorie et une côte fêlée au Sachsenring. La Honda est particulièrement piégeuse, ce qui s'est également vu avec les blessures d'Álex Rins et Joan Mir ces dernières semaines, et ses performances sont très en retrait.

Márquez est sous contrat avec Honda jusqu'à la fin de la saison 2024 et a maintes fois insisté sur sa volonté de redresser la barre avec le constructeur japonais, mais Alberto Puig commence à s'interroger sur les projets de son pilote star. Verra-t-on encore Márquez sur la RC123V l'an prochain ?

"Je dois dire oui parce que nous avons un contrat", a confié le patron de l'équipe officielle. "Mais sur cette question, je pense que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans la vie. Honda ne veut pas de gens qui ne sont pas heureux chez Honda. Évidemment, nous avons un contrat avec lui mais Honda respecte également beaucoup Marc. Je veux penser que oui [il sera là] en me basant sur le contrat, mais je n'ai pas une boule de cristal."

Puig ne voit pas Honda en mesure de corriger le tir rapidement, alors que les motos 2024 seront testées à Misano au début du mois de septembre : "On a peu de temps. On est assez loin, c'est évident, il n'y a aucun doute. Je pense que ce ne sera pas facile de résoudre ça en deux mois. Il est évident que si on n'essaie pas, on ne sait jamais, mais il serait très, très optimiste de dire que l'on pourrait avoir une moto très performante dans deux mois."

Márquez entretient le mystère

Márquez a régulièrement été interrogé sur son avenir ces dernières semaines, entre la possibilité de le voir un jour piloter la Ducati, devenue la meilleure moto du plateau, et des rumeurs l'envoyant chez KTM grâce à ses liens avec Red Bull. Interrogé sur les propos de Puig, le #93 a préféré botter en touche, sans pour autant garantir sa présence chez Honda.

"Actuellement, je suis dans une période très difficile et je ne peux pas penser à ça", a déclaré Márquez. "On ne peut pas déterminer son avenir quand on est dans cette condition. Je dois reconstruire mon corps et mon mental pendant ce mois et demi [de pause]. Je traverse la période la plus difficile de ma carrière. J'ai la chance d'être dans l'un des plus beaux moments de ma vie personnelle, avec une très bonne équipe et beaucoup de stabilité autour de moi. Ça m'aide beaucoup, c'est la seule chose qui m'aide à continuer à pousser et à croire que je peux le faire."

"Il faut profiter du soutien des personnes autour de soi et c'est ce que je vais essayer de faire cet été, pour essayer de repartir à Silverstone avec la même détermination qu'à Portimão. Naturellement, ce sera une approche différente mais la même implication."

"Sincèrement, actuellement je ne peux pas songer à [l'avenir]", a insisté Márquez. "Comme je l'ai dit, je peux rien décider pendant de telles journées. Je dois d'abord respirer, réfléchir, discuter avec mon entourage, puis il faudra que je pilote la moto à nouveau, dans une bonne condition physique. Je devrai un peu revoir mon approche parce qu'actuellement, on ne peut pas se battre à l'avant et si on essaie, on est confrontés à un mur. Si on n'est pas prêts, il faut l'accepter."

"Je suis combatif et je me battrai dans toutes les conditions, toutes les situations à l'avenir. Vous me connaissez. Je vais essayer de faire de mon mieux. Peu importe où, les couleurs, le nom, je continuerai à donner le maximum."