Pour Márquez, Quartararo a payé son inconstance et ses erreurs

Pour la troisième année consécutive, c'est de loin que Marc Márquez suivra la lutte pour le sacre mondial à Valence. Habitué à empiler les titres avant sa blessure de la saison 2020, il a depuis enchaîné les saisons tronquées et vu malgré lui une nouvelle génération éclore. Après Joan Mir en 2020 et Fabio Quartararo l'an passé, un troisième pilote qui a fait ses débuts en 2019, l'année du dernier sacre du #93, pourrait devenir Champion ce week-end, à savoir Pecco Bagnaia.

Le travail du pilote Ducati n'est pas encore terminé puisqu'il devra inscrire deux points ou espérer que Quartararo ne gagne pas pour ajouter son nom au palmarès du MotoGP. Bagnaia a pourtant accusé un retard de 91 unités sur Quartararo avant l'été mais a su renverser la vapeur... à moins que ce soit le pilote Yamaha qui ait sombré, entre des performances en retrait et ses chutes à Phillip Island. Contraint de suivre cette lutte de loin, Márquez oscille entre les deux opinions.

"On peut le voir dans les deux sens parce que Fabio a fait beaucoup d'erreurs mais Pecco a gagné beaucoup de courses", a confié l'Espagnol ce jeudi. "Pecco a fait une deuxième partie de saison incroyable, comme l'an dernier, mais l'an dernier Fabio était constant et gérait son avantage. Cette année, Pecco a fait la même chose, une deuxième partie de saison incroyable, même meilleure que l'an dernier, mais Fabio a été plus inconstant."

Aux yeux de Márquez, l'anomalie n'est pas tant du côté des résultats en dents de scie de Quartararo dans la deuxième moitié de saison, mais plutôt dans ses performances dans la première partie. Il menait alors le championnat avec une Yamaha aux limites pourtant évidentes, le constructeur ayant renoncé à utiliser son moteur qui devait équiper sa moto 2022 en raison de doutes sur sa fiabilité.

"En début de saison, Fabio a fait plus que le niveau de sa moto, il avait ce petit plus, et Pecco l'a eu dans la deuxième moitié de la saison", a résumé Márquez. "Et pour moi, sa moto fonctionne mieux que la Yamaha. Mais les deux le méritent : la façon dont Pecco a géré le Grand Prix de Malaisie, ce n'est pas facile quand on joue le championnat. Il a pris des risques et ça lui a réussi donc il a le niveau pour être champion, c'est certain."

Marc Márquez a pu observer les forces de Pecco Bagnaia au GP d'Australie

L'avantage de la Ducati reste son moteur selon Marc Márquez. L'octuple Champion du monde estime que plusieurs motos surpassent toujours la Desmosedici en courbe mais que son avantage en ligne droite, de la phase d'accélération jusqu'au freinage, la rend très difficile à battre.

"Le point fort de Fabio est la vitesse de passage en courbe mais c'est lié à la moto", a analysé Márquez. "Pecco a une très bonne moto pour profiter des pneus neufs et surtout pour gérer la course dans un groupe, avec d'autres pilotes, parce qu'ils ont un moteur incroyable. C'est le moteur le plus performant de la grille et ils ont aussi une très bonne stabilité au freinage."

"Ils freinent très tard, la vitesse en courbe n'est pas incroyable mais ils accélèrent très bien, donc on ne peut pas les doubler, ou c'est très difficile. Je n'ai rien vu d'incroyable derrière la Ducati à Phillip Island : ils avaient une moins bonne vitesse en courbe que moi, la Suzuki était également meilleure que la Ducati. Il faut trouver un compromis et en tant que pilote, être malin et profiter des forces de sa moto. [Bagnaia] l'a très bien fait et il pilote très bien."