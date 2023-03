Márquez réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin de Ducati"

Alors que certains constructeurs ont abordé le test de Portimão comme une répétition générale en vue du Grand Prix du Portugal, Honda doit encore évaluer de nombreuses pièces et tenter de définir le meilleur package pour la saison 2023. Pour Marc Márquez, le compte n'y est toujours pas : le #93 estime que sa moto n'est clairement pas en mesure de lutter avec les Ducati, favorites après avoir encore monopolisé les premières places ce samedi.

"Dans la matinée ce n'était pas mauvais parce qu'on a commencé avec des réglages de base, puis on a commencé à travailler un peu et le rythme n'était pas mauvais", a souligné Márquez, lointain 19e du jour, sur le site officiel du MotoGP.

Dans la suite de la journée, l'Espagnol a eu du mal à garder le cap, écrasé par la montagne d'éléments que Honda voulait lui faire tester : "Dans l'après-midi, on a testé beaucoup de choses importantes et j'ai commencé à perdre un peu le fil. C'était déjà un peu arrivé en Malaisie le deuxième jour. Demain, il faudra arrêter de travailler sur de gros concepts et travailler plus avec ce que l'on a, essayer d'identifier les meilleures choses. On est loin de Ducati mais après, il y a un gros groupe dont on n'est pas très loin."

Invité à chiffrer le déficit actuel de la RC213V sur la Desmosedici, Márquez n'a pas caché l'ampleur du retard de la moto japonaise : "On est plus ou moins à une demi-seconde au tour [en rythme de course]. Après, on ne sait jamais en course mais sur le papier, c'est au minimum une demi-seconde au tour."

On ne peut pas être très optimistes, mais se mettre en colère n'apporte rien. Marc Márquez

La journée a néanmoins permis à Marc Márquez de choisir le cadre qu'il utilisera en début de saison, la nouvelle version apportée ce week-end n'ayant pas donné satisfaction. "Je ne peux pas entrer dans les détails... Je mourrais si je le faisais !", a-t-il plaisanté lors de sa rencontre avec les journalistes, avant de faire preuve d'une certaine philosophie face à la situation à laquelle il est confronté.

"Aujourd'hui, on a fini avec exactement la même moto qu'en Malaisie. C'est le meilleur package que l'on a trouvé ici donc nous sommes encore loin des leaders mais la saison n'a pas encore débuté. Sincèrement, on ne peut pas être très optimistes, mais se mettre en colère n'apporte rien. Donc demain, avec la base que nous avons, nous allons chercher les meilleurs réglages, le meilleur rythme, les meilleurs chronos et chercher le meilleur pour chaque situation."

La journée de Marc Márquez a également été troublée par une chute, à basse vitesse puisqu'il était dans un tour de décélération : "Au virage 14, je rentrais au box, j'ai pris une bosse et j'ai perdu l'avant. C'est dommage, mais c'était une chute à très basse vitesse et je n'ai pas perdu trop de temps parce que ça n'a causé que de petits dégâts sur un aileron."

Joan Mir ne se sent "pas bien" sur la Honda

Sur la seconde Honda officielle, Joan Mir n'a guère été plus à la fête avec le 14e temps, à plus d'une seconde du leader. Et même s'il dispute son troisième test sur la Honda, le Champion du monde 2020 n'est toujours pas à son aise sur cette moto et reconnaît avoir été trop agressif en fin de journée, ce qui a mené à une chute.

"Je ne vais pas mentir, en fait je ne me sens pas très bien", a reconnu Mir. "C'était une journée difficile. Je n'ai pas encore les meilleures sensations sur la moto et on essaie de comprendre ce dont j'ai besoin pour être rapide, ce dont on a besoin globalement, et pour faire de petits progrès pour nous rapprocher un peu des leaders. En fin de journée, j'ai fait de petits progrès dans mes chronos mais je suis tombé dans un secteur où on a beaucoup de mal. Ce qui est bien, c'est que je suis rapide dans certains secteurs, pas dans d'autres, donc il faut comprendre ces virages où on perd de la performance."

"Aujourd'hui, j'avais un peu de mal avec la façon dont la puissance arrivait et dans les virages rapides", a détaillé Mir. "Je ne me sens pas bien pour le moment. Ça pousse à attaquer un peu plus dans certaines parties alors qu'il ne le faudrait pas et ça entraîne une petite chute. C'est un peu ce qui m'est arrivé aujourd'hui. On a fait beaucoup de tours, on a beaucoup d'informations, on doit juste travailler dur ce soir pour comprendre comment progresser parce qu'on n'a pas beaucoup de journées [d'essais]."

Et comme Marc Márquez, Joan Mir peine à voir du bon dans les pièces que Honda lui fait tester. Il a évalué un nouveau châssis mais n'a pas senti de progrès notables, surtout dans les virages qui lui posent problème : "J'ai pu sentir du positif sur le nouveau [châssis mais] ce n'est clairement pas une grosse amélioration par rapport à l'autre. Il faut analyser les données parce que les sensations ne sont pas mauvaises mais il y a des domaines dans lesquels le châssis n'aide pas vraiment, surtout dans le turning, ce n'est pas mieux. Il faudra voir."