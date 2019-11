Márquez sans doute pas à 100% pour la reprise des essais

Après avoir été gêné par son épaule gauche l'an dernier, Marc Márquez a connu cette année quelques soucis à l'épaule droite. La situation a franchi un cap lorsqu'il s'est déboîté cette épaule lors d'un accident à Sepang, puis s'est aggravée à Jerez dans une nouvelle chute survenue durant l'avant-dernier jour d'essais de l'année.

Le pilote Honda a donc décidé d'être opéré dès mercredi, un choix fait par prudence afin d'éviter que de tels soucis ne se représentent avec de plus en plus de fréquence et n'atteignent le niveau d'inconfort connu en 2018. On se souvient qu'il y a un an, sa première opération de ce type s'était révélée compliquée et lui avait valu trois jours d'hospitalisation, avant une longue convalescence.

Le Docteur Xavier Mir, qui a mené l'opération avec son équipe, estime que s'il n'avait pas subi cette nouvelle intervention, Márquez aurait dû composer avec des problèmes de plus en plus importants sur cette épaule droite. "Pendant la saison, il aurait eu d'autres luxations et la blessure serait devenue similaire à celle qu'il a eue à l'épaule gauche. Cela avait été une opération beaucoup plus compliquée, avec des délais de récupération initialement beaucoup plus longs, et c'est la raison pour laquelle il a pris cette décision", a déclaré le médecin au site officiel du MotoGP.

"L'année dernière, l'opération avait comporté deux parties : l'une, qui est celle que nous avons faite cette année, qui consiste à bloquer l'os, une opération qui s'appelle Latarjet et qui est une chirurgie ouverte avec une petite cicatrice, et une seconde à l'aide d'une arthroscopie. L'arthroscopie requiert de mettre beaucoup de liquide dans l'articulation et cela a causé une forte inflammation qui peut durer plusieurs jours, et cette fois nous avons pu l'éviter car la blessure n'était pas aussi importante. Même si l'on peut penser que les délais de récupération seront similaires, il est possible que l'on puisse les réduire un peu", a souligné le médecin, expliquant qu'il s'attendait à ce que le pilote soit en mesure de reprendre la piste pour les premiers tests de 2020, début février à Sepang, mais qu'il n'aurait alors pas totalement récupéré.

"C'est difficile à évaluer", a expliqué le Dr Mir en évoquant les délais de récupération de Márquez. "Je pense qu'il sera prêt pour le test de Sepang, même s'il n'est pas à 100%. Ce dont nous devons nous assurer c'est que même s'il ne l'est pas pour les tests, il commence le championnat en étant aussi guéri que possible. Nous sommes aussi habitués au fait que les délais de guérison des personnes normales pour ce type de blessure soient de quatre mois. Les pilotes ont l'habitude de les réduire pratiquement de moitié."

"Il est toujours optimiste, il a toujours l'air heureux. Dans la salle d'opération, il était heureux, il parlait avec les infirmières et de même [le lendemain] dans sa chambre. C'est quelqu'un qui a une personnalité très sympathique et cette fois il avait beaucoup moins mal et était encore plus optimiste", a ajouté le médecin.