Márquez souhaiterait revenir à la compétition ce week-end

Malgré son forfait annoncé par Honda en début de semaine, Marc Márquez chercherait à revenir à la compétition dès ce vendredi à Jerez, où se disputera le Grand Prix d'Andalousie, cinq jours après s'être fracturé le bras, et trois jours après avoir été opéré. Le nerf radial a été épargné, ce qui donnait de la confiance au pilote et à son équipe en vue d'un retour à Brno.

L'hypothèse de courir à Jerez avait été écartée par le Dr Mir, qui a opéré Márquez, celui-ci affirmant que le retour le plus tôt possible pour le Champion du monde en titre était le Grand Prix de République tchèque, qui se tiendra deux semaines après l'Andalousie : "L'objectif est qu'il fasse son retour à Brno. Il s'agit d'une blessure d'une certaine importance et Jerez est exclu. Si le nerf n'est pas touché, nous pourrons stabiliser la fracture et Márquez pourra revenir plus tôt."

Cependant, le pilote lui-même avait posté sur son compte Instagram, dimanche soir, un message expliquant qu'il souhaitait faire son retour à la compétition le plus vite possible, une fois l'étendue des blessures précisée et détaillée. "Je vous promets de revenir dès que possible et plus fort", avait déclaré l'Espagnol. Un discours contrastant avec celui tenu par le team manager de Honda, Alberto Puig, qui déclarait hier encore après l'opération qu'il faudrait faire preuve de patience et que l'important pour son pilote était de revenir en forme.

Mais selon le journal El Periodicio de Catalunya, Márquez n'exclut pas encore un retour à Jerez cette semaine, après avoir reçu la bonne nouvelle concernant son nerf radial. Si celui-ci avait été touché, il aurait eu besoin de deux à trois semaines de convalescence supplémentaires, mais ce n'est pas le cas et le numéro 93 voudrait désormais prendre le guidon ce vendredi, sans viser la victoire dimanche, mais simplement pour marquer des points. Avec une saison réduite à 13 courses pour le moment, tout forfait aura évidemment un impact énorme, et Marc Márquez semble donc prêt à braver sa blessure pour limiter les dégâts.

Avec Oriol Puigdemont