Márquez rejette la faute sur Zarco après leur accrochage

La deuxième séance d'essais du GP d'Allemagne MotoGP a été marquée par un spectaculaire accident. Marc Márquez a perdu l'avant en arrivant au premier virage et sa moto est venue percuter celle de Johann Zarco, qui a été envoyé au sol. Les images ont été impressionnantes mais les deux pilotes ont immédiatement pu se relever, et même reprendre la piste dans les derniers instants.

Márquez assume le fait d'avoir perdu le contrôle de sa moto mais ne se sent pas responsable de l'accrochage, estimant que c'était à Zarco de faire attention aux pilotes présents sur le circuit quand il a quitté la voie des stands.

"Quand je fais une erreur, je suis quelqu'un qui dit que c'est de ma faute", a déclaré Márquez, précisant que c'est au Français qu'il fallait demander s'il avait vu un pilote arriver, et pas à lui. "Cette fois, je suis en colère parce que si quelqu'un pouvait éviter cette situation, c'était Johann. Celui qui sort de la voie des stands est celui qui doit regarder derrière. Si quelqu'un arrive, surtout dans les dernières minutes, il faut s'arrêter à la sortie des stands. On ne peut pas rester hors de la trajectoire."

"Par le passé, on a vu qu'on pouvait facilement tomber dans ce virage, même ce matin avec Aleix Espargaró et Quartararo. On peut facilement avoir un blocage de l'avant, et encore plus quand on attaque en fin de séance. J'ai perdu l'avant. On a été super chanceux de s'en sortir tous les deux après cette chute."

"J'ai déjà entendu des 'Marc est dangereux'. Si quelqu'un pouvait éviter cette situation, c'était Johann, pas moi. J'attaquais dans un tour rapide, oui, désolé les gars, je suis tombé, oui. Mais je ne voulais pas tomber. Beaucoup de pilotes sont tombés aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut tomber ? Non. Je suis allé voir Zarco et il va bien, donc on a été super chanceux."

La configuration du circuit, avec une fin de la voie des stands dans le premier virage, n'est pas en cause selon Marc Márquez : "La sortie des stands est acceptable. On a vu ça par le passé, en Aragón avec Pol Espargaró et Petrucci, mais la sortie des stands est acceptable. La seule chose est qu'il faut suffisamment de place pour regarder derrière, suffisamment de visibilité pour quand les pilotes arrivent. Comme vous le savez, dans les dernières minutes, tous les pilotes attaquent et on peut facilement tomber dans ce virage. Donc la sortie des stands est bonne. Le seul problème, c'est que celui qui sort doit faire attention."

Une journée difficile sur la Honda

Avant ce spectaculaire incident, Marc Márquez s'était fait plusieurs frayeurs sur sa moto, évitant à chaque fois la chute de justesse. Après de grosses secousses dans le Waterfall, il a même spontanément adressé un doigt d'honneur à la caméra embarquée de sa moto.

"C'était à cause de la situation. Le niveau d'adrénaline était très élevé. J'ai sauvé une chute dans un virage très rapide et comme vous l'imaginez, l'adrénaline était très forte et ça a été la réaction de mon corps. J'ai déjà eu beaucoup, beaucoup d'alertes ce week-end. On doit comprendre comment piloter avec plus de douceur, ou juste un peu plus lentement pour ne plus se faire ces frayeurs."

"J''ai eu beaucoup d'alertes aujourd'hui, d'une façon très étrange", a ajouté Márquez. "J'ai failli partir en highside de nombreuses fois donc c'est ce que l'on doit comprendre."

Après cette journée difficile, Márquez est relégué au 13e rang du classement combiné et devra passer par la Q1 sur son circuit fétiche, alors qu'il était deuxième dans la matinée. Peut-il encore prétendre à un bon résultat ce week-end ? Rien n'est moins sûr. "On verra demain", a-t-il répondu. "On doit évidemment travailler cet après-midi, pour changer des choses, faire un gros changement, et essayer de progresser. Comme vous l'avez vu ce matin, c'est un circuit que j'apprécie. Dès que j'ai pris la piste, j'étais à la limite. C'est un circuit sur lequel il est facile de rouler, puis on atteint la limite et on y reste, parce que la limite est là, donc on ne peut rien y faire."

Márquez s'interroge même sur le châssis qu'il utilisera, après avoir opté pour celui développé avec Kalex depuis le GP de France : "Aujourd'hui, j'avais deux [châssis] Kalex parce que c'est celui avec lequel j'ai roulé [au Mugello]. Avec ce nouveau programme, c'est impossible de faire des comparaisons mais demain, on devra peut-être prendre une décision radicale et faire un changement. Il faudra tout vérifier."

"Nakagami a aussi testé ce nouveau châssis aujourd'hui. Malheureusement il est tombé avec ce châssis, moi aussi, donc on aura moins d'exemplaires. Mais on doit continuer à travailler et améliorer la situation."