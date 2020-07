Márquez renonce : il ne disputera pas la suite du GP

Marc Márquez a pris sa décision : il renonce à disputer la suite du Grand Prix d'Andalousie en dépit d'un retour en piste réussi ce matin, lors des Essais Libres 3, et de sa participation aux qualifications.

Quatre jours après avoir été opéré d'une fracture du bras droit, conséquence de sa lourde chute en course dimanche dernier où il a pris plusieurs chocs dont un à 25,98 g, le pilote espagnol a voulu se tester en piste. Il a pour cela passé avec succès le contrôle médical obligatoire auquel il a été soumis jeudi, réalisant à la perfection devant des médecins étonnés tous les exercices stimulant les muscles que le pilotage aurait ensuite mis à l'épreuve.

Acceptant le compromis proposé par son équipe, il est resté au repos hier et n'a fait son retour que ce matin, pensant profiter d'une machine déjà réglée lors du Grand Prix précédent, disputé sur la même piste, pour n'avoir à se concentrer que sur l'évaluation de sa condition physique.

Entré en piste dès l'ouverture de la pitlane à 9h55, le Champion du monde a réalisé quatre courtes séries de tours, pour un total de 18 tours. S'il a réussi à obtenir un chrono de 1'37"882 suffisant pour participer cet après-midi aux qualifications du Grand Prix, à 1"298 seulement du nouveau record établi par Maverick Viñales, maintenir un rythme constant s'est avéré plus complexe et les difficultés se sont fait sentir en particulier durant la seconde partie de la séance.

Encadré par les médecins pendant la séance, Márquez a ensuite passé un contrôle médical, qui a confirmé qu'il était jugé apte pour poursuivre. Son tour de force était indéniable, mais la prudence semble avoir repris le dessus au cours de la journée. En accord avec son équipe, le pilote espagnol a décidé de jeter l'éponge.

Il avait pourtant repris la piste pour les EL4 pendant dix tours, à 13h30, ainsi qu'au tout début de la Q1 avant de mettre pied à terre après un tour d'installation. Il n'ira pas plus loin dans ce Grand Prix d'Andalousie, acceptant de perdre jusqu'à 25 points de plus, qui s'ajouteront à son score vierge du week-end dernier.

C'est quelques instants après la séance qualificative, conclue à la 22e et dernière position, que la nouvelle officielle de son forfait pour le Grand Prix est parvenue du team, via son team manager Alberto Puig. "En Q1, Marc s'est senti moins bien et il valait mieux ne pas prendre de risque. C'était déjà beaucoup de venir et de tenter, mais nous avons pris la bonne décision. Un champion ne peut pas rester à la maison s'il pense qu'il y a une chance."

"Marc a écouté son corps", assure l'ancien pilote à DAZN. "Il a fait beaucoup d'efforts. Vous savez, Marc est quelqu'un de très fort : il voulait essayer, nous l'avons soutenu et c'était la bonne chose à faire. Maintenant, son bras est enflé et douloureux mais ça va passer, il reste encore beaucoup de courses."

La prochaine manche du championnat se déroulera dans deux semaines à Brno. Il s'agissait de l'objectif réaliste fixé pour son retour par les médecins lorsqu'ils ont opéré le champion mardi.