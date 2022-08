Márquez a repris la piste avec une moto de route

Marc Márquez a repris le guidon d'une moto ! Une semaine après avoir été autorisé par son équipe médicale à remonter sur une machine pour la piloter sur un circuit, le sextuple Champion du monde a été aperçu sur le MotorLand Aragón, qui accueillera le MotoGP pour une course dans un peu plus de deux semaines. Comme il l'avait fait cet hiver puis au printemps, quand il préparait des retours à la compétition à la suite d'épisodes de diplopie, Marquez a pris le guidon d'une Honda CBR600.

"Mon sourire ne me quitte pas aujourd'hui", s'est réjoui Márquez dans un message publié sur Instagram. "Après de gros efforts, je suis de retour sur une moto. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé !"

Le roulage effectué ce mercredi pourrait marquer le début de la fin des ennuis pour Marc Márquez, deux ans après sa fracture de l'humérus à Jerez. Son retour précipité, moins d'une semaine après sa chute, avait nécessité une seconde opération et entraîné des complications, menant à une troisième intervention chirurgicale à la fin de l'année 2020, au cours de laquelle une greffe osseuse avait été pratiquée et une sérieuse infection détectée.

Affaibli par un long traitement antibiotique et un sérieux manque de mobilité dans le bras, Márquez a réussi malgré tout à remporter trois courses l'an passé, avant d'être à deux reprises écarté des circuits, fin 2021 et au début de la saison 2022, à chaque fois en raison de troubles de la vision consécutifs à des chutes.

Ne constatant pas de progrès au niveau de son bras au printemps, l'Espagnol a passé des examens qui ont montré qu'une quatrième opération s'imposait pour repositionner l'humérus dans le bon axe, avec l'espoir de retrouver toute sa condition physique. Depuis cette intervention pratiquée le 2 juin dernier au sein de la prestigieuse Clinique Mayo dans le Minnesota, Márquez a strictement suivi les recommandations de ses médecins, préférant prendre son temps et avancer pas à pas dans sa convalescence. Il s'est également rendu au GP d'Autriche en spectateur afin de suivre l'évolution de la Honda en son absence et en a profité pour remotiver les troupes.

La suite du programme de Márquez n'est pas connue mais le constructeur japonais aimerait profiter de son expertise pour le test de Misano prévu mardi et mercredi la semaine prochaine, et potentiellement décisif pour le développement de la version 2023 de la moto. Le pilote a quant a lui exprimé son espoir d'être au départ d'au moins un Grand Prix avant la fin de la saison, prévue dans plus de deux mois à Valence.

Le #93 avait par ailleurs fait savoir avant même d'obtenir le feu vert des médecins qu'il n'attendrait pas d'être à 100% physiquement pour revenir à la compétition, estimant que ses sensations lors de son retour seront déterminantes pour la suite à donner à sa carrière.