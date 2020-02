Márquez de retour : "Moins bien que ce à quoi je m'attendais"

C'est un Marc Márquez diminué, comme il s'y attendait, qui a entamé aujourd'hui les essais de pré-saison. Opéré à l'épaule droite dès le lendemain des derniers tests, fin novembre, le Champion du monde en titre n'aura dédié ses vacances qu'à sa guérison et à la rééducation nécessaire pour retrouver du muscle et des forces. Il lui reste cependant encore un précieux mois avant de se présenter sur le premier Grand Prix de la saison et il s'attendait donc à devoir se limiter lors de ces essais.

Le pilote Honda a concentré son programme sur trois heures et demie, s'arrêtant peu après 14h pour ne finalement pas reprendre la piste après le passage de la pluie. Au total, il aura bouclé 37 tours et dresse un bilan contrasté : sa situation est à la fois moins bonne que ce à quoi il s'attendait lorsqu'il est au guidon de la RC213V, mais elle se dégrade également moins que prévu au fil des tours.

"C'est important d'être de retour sur la moto et j'étais content, mais dès le premier run j'ai vu que je me sentais encore moins bien sur la moto que ce à quoi je m'attendais", explique Marc Márquez auprès du site officiel du MotoGP. "Dans mon premier run, j'ai commencé avec une bonne énergie, mais ensuite j'ai ralenti. Je me suis dit que si je continuais comme ça, je n'allais pas finir la journée ! Ensuite j'ai juste essayé de trouver un rythme, de tester différentes choses."

Du côté des chronos, Márquez occupe la 12e place du classement du jour, à 0"731 du meilleur temps, sa meilleure performance (1'59"676) étant justement à mettre au profit de son premier run. Il n'a par la suite retrouvé la fenêtre des 1'59 que deux fois, peu avant 13h. Mais l'essentiel est ailleurs, car il a quoi qu'il arrive obtenu de premières réponses quant à sa condition.

"C'était plus ou moins le plan : faire autour de 30-35 tours le premier jour, demain essayer d'arriver à 45 tours, et le dernier jour on verra… essayer de survivre !" sourit-il. "On suit le plan. C'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait, mais il est vrai que j'ai eu du mal dans plus de domaines que ce à quoi je m'attendais au début."

"Je m'attendais à souffrir sur les freins mais pas tellement dans les lignes droites ou dans les virages à droite, or je pouvais à peine toucher le sol avec mon coude", explique-t-il, lui qui a accumulé 250 heures de rééducation au cours des dix dernières semaines.

"Ce qui est important, ceci dit, c'est que du début à la fin mon épaule soit restée plus ou moins stable, et d'ailleurs même maintenant elle n'est pas plus douloureuse. L'année dernière, elle était plus douloureuse l'après-midi alors cela signifie que cette année, certes, je n'ai pas de forces, mais il faut juste que je sois patient", souligne Márquez, qui cherche à voir le côté positif des choses : "Je pense que ce sera un bon test pour moi pour que je progresse et que ça me serve en quelque sorte de rééducation sur la moto."

Malgré ses difficultés, le #93 garde l'espoir de pouvoir tirer des conclusions de ce premier test de pré-saison. "On a testé le nouveau moteur et si mon corps le permet, on va plus entrer dans les détails", indique-t-il. "Je ne me sens pas à l'aise, mais j'ai un rythme acceptable pour continuer à faire évoluer la moto", souligne-t-il.

