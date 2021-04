Márquez de retour après le pire début de saison de Honda

Pour la première fois dans son Histoire, le HRC n'a placé aucun de ses pilotes à l'une des quatre premières places des deux courses d'ouverture du championnat. La huitième place de Pol Espargaró lors de la manche initiale représente en effet le meilleur résultat obtenu par la marque lors du double déplacement au Qatar, un fait inédit dans la catégorie reine.

Le plus faible début de championnat remontait précédemment à l'année dernière, lorsque Takaaki Nakagami avait sauvé la mise en terminant quatrième de la deuxième course disputée à Jerez, alors que le meilleur classement de Honda à la première course n'était que la dixième place, également obtenue par le pilote japonais.

Auparavant, le HRC avait toujours figuré sur le podium lors de l'une ou l'autre des deux premières courses de la saison, et ce depuis l'engagement du département course du constructeur dans son programme actuel de Grand Prix, en 1982. Cela n'a toutefois été le cas que jusqu'en 2019 : en d'autres termes, les deux plus mauvais débuts de saisons correspondent aux saisons 2020 et 2021…

Ce nouveau record peu flatteur ne fait que souligner à nouveau la dépendance de Honda à son pilote star, Marc Márquez. Blessé lors du premier Grand Prix de 2020, il a manqué le départ de 15 courses et fera enfin son retour à la compétition cette semaine, neuf mois après son accident. Il a tellement pesé dans les résultats du constructeur japonais ces dernières années que c'est quasi exclusivement grâce à lui que Honda et son équipe officielle ont remporté les titres qui sont venus compléter sa propre victoire au championnat pilotes. Or, après la triple couronne de 2019, qui correspondait par ailleurs à un record impressionnant de 420 points raflés par Márquez, Honda a touché le fond : pour la toute première fois, la marque n'a gagné aucune course en 2020, et il n'y eut que deux podiums pour venir illuminer le bilan d'une saison noire.

Si la saison 2021 doit permettre de relancer la machine, les courbes de résultats sont restées plutôt mornes lors des deux premiers rendez-vous. Avec une huitième et une treizième places, Pol Espargaró est le mieux classé des pilotes du groupe, au dixième rang du championnat grâce à ses 11 points. Le team Repsol Honda est quant à lui cinquième du classement des équipes avec 18 points contre 72 pour la structure officielle Yamaha. Au championnat constructeurs, la marque à l'aile dorée se trouve à égalité avec KTM, à la dernière place.

Honda a travaillé dur en 2020 pour apporter des corrections à une moto dont on disait qu'elle ne pouvait jusqu'alors être pilotée que par Marc Márquez. Les conclusions des courses du Qatar jettent toutefois un doute sur le fait que les changements mis en place aient réellement porté leurs fruits.

Les quatre pilotes du groupe sont chacun tombés en ce début de saison, cumulant huit chutes en deux Grands Prix après avoir déjà mordu la poussière lors des essais de pré-saison, parfois lourdement. Blessé pendant les tests, puis tombé trois fois pendant les Grands Prix, Álex Márquez a décrit la RC213V comme une "moto critique et avec laquelle on peut facilement faire une erreur".

Avec le retour tant attendu du leader du groupe à Portimão, les responsables du HRC seront donc impatients de comprendre si la tendance peut s'inverser. Il y a fort à parier que les premiers commentaires de Marc Márquez seront scrutés avec attention, non seulement pour estimer sa forme physique, mais aussi pour voir s'il arrivera à dompter un prototype qui donne tant de difficultés à ses collègues.

