Márquez de retour en piste pour la première fois depuis son opération

Marc Márquez a repris mercredi le guidon d'une moto pour la première fois depuis son opération de l'épaule, réalisée le 27 novembre. Après deux mois de convalescence, le Champion du monde se devait de tester ses sensations alors qu'il doit embarquer sous peu pour l'Asie, où l'attendent la présentation de son équipe mardi mais surtout ses premiers essais de l'année à partir du 7 février.

Le pilote Honda a cette fois été opéré de l'épaule droite, en prévention de problèmes futurs car celle-ci avait été fragilisée par plusieurs chutes en fin de saison et notamment lors des derniers essais. Il s'agissait d'une intervention similaire à celle qu'il a subie un an plus tôt sur l'épaule gauche, cependant ses délais de récupération se sont avérés plus longs. Opéré une semaine plus tôt que la première fois, il a malgré tout suivi le même agenda en reprenant la piste en cette fin janvier, juste à temps pour se rassurer avant de se rendre sur les tests.

Après ce roulage, réalisé au guidon d'une Honda NSF 250, Márquez a voulu se montrer rassurant, bien qu'il ait reconnu que ses sensations n'étaient pas encore idéales. "Après deux mois sans piloter de moto, j'ai repris le guidon hier pour voir quelles étaient mes sensations avec mon épaule droite. Les sensations ne sont pas les meilleures, mais je suis très heureux parce qu'on réalise de grands pas en avant", a-t-il indiqué.

60-70% de guérison pour les prochains essais

Il y a une semaine, le #93 avait déjà fait part de la lenteur de sa guérison, lui qui disait ne pas être capable de soulever un verre d'eau aux premiers jours de l'année. Le week-end dernier, alors qu'il recevait un prix à Barcelone, il a une nouvelle fois témoigné de son état, indiquant qu'il n'était pas acquis qu'il ait retrouvé la pleine possession de ses moyens pour le début du championnat, le 6 mars à Losail.

"Bien sûr, mon épaule n'est pas en parfaite forme en ce moment, j'aimerais être en meilleure condition, mais ma récupération avance bien cependant", a-t-il déclaré. "Il est vrai que c'est un petit peu plus lent que pour l'autre épaule l'année dernière. L'opération avait été plus compliquée, plus agressive sur l'épaule gauche, mais la récupération avait été différente. C'est donc un peu plus lent cette fois, mais on travaille dur pour arriver au test de la Malaisie non pas à 100% mais au minimum à 60-70%. L'objectif final ensuite est d'essayer d'être à 100% pour la course du Qatar. Ce n'est pas certain, mais on avance."