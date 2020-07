Le retour de Márquez "bientôt" précisé : "Nous devons être patients"

Confirmant les informations de Motorsport.com a la mi-journée, l'équipe Repsol Honda a officiellement donné des nouvelles de Marc Márquez. Quarante-huit heures après sa lourde chute à Jerez, lors du Grand Prix d'Espagne, le Champion du monde en titre a été opéré avec succès de sa fracture de l'humérus. Son team confirme également que le nerf radial n'a pas été atteint, ce qui évitera un allongement de la durée de convalescence.

Opéré à Barcelone, Márquez va rester hospitalisé pendant 48 heures avant d'être autorisé à sortir. Aucune visibilité n'est pour le moment donnée quant à la date à laquelle il pourrait reprendre la compétition. "Son objectif est de reprendre le Championnat du monde 2020 dès que possible, la date prévue étant bientôt précisée", fait savoir Repsol Honda.

Dès lundi, le Docteur Mir qui a pris en charge le pilote espagnol estimait possible de viser le troisième Grand Prix de la saison, prévu début août à Brno, à condition que le nerf radial ne soit pas touché. C'est pour le moment le scénario qui paraît envisageable, mais Alberto Puig insiste sur la patience dont il faut faire preuve dans un tel cas de figure. La seule certitude concerne le forfait de Márquez pour le Grand Prix d'Andalousie, qui aura lieu ce week-end sur le tracé de Jerez et où il ne sera pas remplacé.

"Tous ceux qui courent en Championnat du monde risquent malheureusement de se blesser et de se retrouver en salle d'opération", rappelle le team principal de Repsol Honda. "Malheureusement, c'était notre tour et c'est Marc qui a dû être opéré. Marc mettra un certain temps à se remettre mais nous sommes heureux de la façon dont tout s'est passé. Le Docteur Mir et son équipe ont pris en charge l'ensemble de la situation, depuis la chute jusqu'à l'opération réalisée avec succès. Sachant que tout s'est bien déroulé, cela donne beaucoup de motivation à l'équipe Repsol Honda, mais maintenant, nous devons être patients pour voir comment Marc se rétablit et pour comprendre quand il pourra revenir."

Par ailleurs, Honda ne sait pas encore s'il lui sera possible de compter sur Cal Crutchlow au sein de son équipe satellite LCR, bien que la tendance soit plutôt bonne. Le Britannique a été opéré au niveau du poignet, ce mardi également, et il testera ses capacités vendredi, lors des essais libres. "Cal Crutchlow a lui aussi subi une opération qui s'est bien déroulée", ajoute Alberto Puig. "En principe, son intention est de tester son poignet vendredi. Nous sommes optimistes quant à sa participation au Grand Prix."