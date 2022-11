Márquez va prendre des risques : "Je veux voir si j'ai ce feu en moi"

Marc Márquez est un peu redevenu le pilote que l'on connaissait avant sa blessure, ce vendredi à Valence : très performant mais aussi prompt à prendre de gros risques, ce qui s'est concrétisé avec une chute dans chacune des séances. Auteur du deuxième temps dans la matinée et du quatrième dans l'après-midi, l'Espagnol assume cette approche, n'ayant aucune certitude sur la capacité de sa Honda à le maintenir à ce niveau.

"La journée a été positive", a résumé Márquez sur le site officiel du championnat. "Surtout, j'ai attaqué et c'est la raison pour laquelle je suis tombé deux fois. J'ai poussé fort dès le début, parce que c'est la dernière course et je veux faire un bon week-end. Mais on verra, parce que les autres sont toujours plus rapides."

"Je suis un pilote qui, dès qu'il prend la piste, dès le premier tour, trouve la limite. J'étais donc très rapide dès les EL1 mais en EL2 tout le monde a commencé à être de plus en plus rapide. On verra demain, car je pense que les autres vont encore progresser. On a ce qu'on a, alors je vais essayer."

"Mes difficultés sont conformes à mes attentes", a précisé Márquez. "Hier, je disais que ça serait entre l'Australie et la Malaisie et c'est le cas pour le moment. On est quatrièmes, on est là. Demain, sur un tour, je sais que ça sera dur d'être sur les deux premières lignes, l'objectif sera peut-être d'être sur la troisième. Mais on verra."

J'ai piloté normalement aujourd'hui et cela faisait longtemps. C'est pour ça que j'attaque plus et que je tombe plus, mais je pilote très bien. Marc Márquez

Marc Márquez est en tout cas déterminé à prendre tous les risques, plus que dans les dernières courses. Désireux d'assurer de gros points en Australie et en Malaisie, le sextuple Champion de la catégorie est un peu resté sur la retenue alors que cette fois, il veut tester sa condition physique en retrouvant un niveau d'attaque dont il n'a plus été capable depuis sa blessure à l'été 2020.

"J'ai eu quelques soucis aujourd'hui et je n'ai pas trouvé comment attaquer. J'ai décidé de prendre des risques et je suis tombé deux fois. Je vais prendre des risques demain, je vais peut-être encore tomber mais je vais prendrai les mêmes risques dimanche, parce que je veux bien finir [l'année] ! Au final, j'ai ce que j'ai et je vais essayer. Il faudra attendre [le test de] mardi pour voir, je l'espère, des progrès [en vue de la saison 2023]."

"Je veux faire quelque chose", a-t-il précisé. "Peut-être que le résultat sera plus comme la Malaisie ou l'Australie ; personnellement, en course j'ai été rapide mais je voulais tout contrôler. Dans cette course, je veux voir si j'ai ce feu en moi. Je l'ai, mais aujourd'hui je me suis prouvé que je pouvais attaquer si je le veux. Mais j'ai ce que j'ai et je fais ce que je peux. Rien de plus."

Si Márquez se sent en mesure de prendre ses risques, c'est parce que l'os opéré en juin est parfaitement consolidé et que l'enchaînement des courses lui a permis de retrouver une certaine force musculaire : "Je suis content parce que l'objectif de mon retour était d'améliorer mon bras droit, et il y a eu de gros progrès. J'ai piloté normalement aujourd'hui et cela faisait longtemps. C'est pour ça que j'attaque plus et que je tombe plus, mais je pilote très bien."

Márquez s'est néanmoins dit "détruit" physiquement ce vendredi, pas à cause de son bras mais parce qu'il a débuté la journée "complètement malade", ce qui s'entendait encore à sa voix très enrouée après les deux séances : "J'ai pris des médicaments et j'espère me sentir mieux demain et encore mieux dimanche, mais on ne sait jamais."