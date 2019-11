Marquez: "Rossi en délicatesse, mais ça m'arrivera aussi"

Marc Marquez écrit jour après jour des pages d'histoire en moto. A seulement 26 ans, 8 titres mondiaux ont déjà été remportés par le pilote espagnol, qui s'apprête à s'attaquer la saison prochaine au record établi par Valentino Rossi il y a quelques années.

Mais avant de penser à 2020, l'Espagnol veut clôturer cette saison 2019 en beauté en égalant son record personnel de victoires en une seule saison (13), établi en 2014.

Lors d'un long entretien avec le quotidien Marca, le talent de Cervera a évoqué la situation de son coéquipier : "L'année dernière, il y avait une chance de faire signer Jorge parce qu'une autre équipe ne lui avait pas donné la priorité. Je ne pense pas que Yamaha fasse la même chose avec Quartararo".

Marc a également parlé de sa relation particulière avec son frère Alex : "C'est un des points clés de ma vie. Au milieu de l'année, j'ai dit que j'aurais signé pour perdre le Championnat du Monde MotoGP et qu'il gagne le Championnat du Monde Moto2. Je suis plus heureux avec ses victoires qu'avec les miennes. Si nous étions rivaux sur la piste dans la même catégorie, ce serait différent. Il est clair que je ne le laisserais pas gagner, parce que je dois m'intéresser aux intérêts de mon équipe et de mes sponsors".

L'Espagnol parle aussi de ses héros d'enfance, ou plutôt des pilotes qui l'ont le plus frappé à la télévision : "J'hésite entre Doohan et Rossi. Peut-être que je préfère Valentino parce que c'est le souvenir le plus frais. Mais Dani Pedrosa en était un autre, car lorsque j'ai piloté une MotoGP et que j'ai vu ses limites physiques, j'ai vraiment apprécié son travail.

Enfin Marquez parle de la comparaison avec Rossi : "Valentino a un parcours incroyable, il a 40 ans. Comme tous les athlètes, il a eu un sommet et une descente. Ce qu'il me fait me semble incroyable. La différence entre nous ? Il a survécu à plusieurs générations et en a battu plusieurs. Quoi qu'il en soit, les nouvelles générations ne cessent de vous battre. Valentino prolonge sa carrière et il le fait avec mérite. Ce moment viendra aussi pour moi. Mais pour l'instant, je suis dans l'un des meilleurs moments de ma carrière sportive."