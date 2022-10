Márquez prêt à "sacrifier" son week-end pour des essais aéro

Marc Márquez continue ses expérimentations en vue de la saison 2023 sur la Honda, qui était équipée d'un nouveau carénage ce vendredi à Phillip Island. Différents éléments aérodynamiques ont été modifiés et la nouveauté la plus visible était l'ensemble d'ailettes à l'arrière de la moto, dans la lignée de celles utilisées par Ducati depuis Silverstone et également aperçues chez Aprilia et chez Suzuki, mais qui ont depuis disparu de la RS-GP et de la GSX-RR.

Chaque marque a droit à deux carénages par saison et Honda a beaucoup attendu pour évaluer une deuxième version puisqu'il ne reste que trois courses à disputer cette année. Le constructeur semble avoir temporisé jusqu'au retour de Márquez mais il a aussi voulu se donner le temps de développement le plus long possible.

"Comme vous l'avez vu, j'ai essayé un carénage", a commenté le #93. "On avait déjà un peu testé ce genre de concept à Misano et je sentais déjà du positif mais sur le moment, on avait décidé de ne pas l'homologuer parce que ça permettait à Honda de continuer à travailler pour avoir une évolution supplémentaire. C'est ce que vous avez vu ici, à l'avant, sur le bas et avec [les ailerons] à l'arrière."

Même si Phillip Island n'est pas un circuit très représentatif des situations rencontrées tout au long de la saison, Márquez a cherché à comprendre ce qu'apportaient les nouveautés, notamment pour retrouver les sensations à l'avant qui lui font défaut avec la version 2022 de la moto : "C'est un circuit particulier pour tester ces choses mais cette année, l'un de mes soucis est la sensation de lourdeur à l'avant, dans les virages. On essaie de corriger ça à travers le châssis, l'aérodynamique, tous les éléments, mais l'aérodynamique compte beaucoup."

"Aujourd'hui j'ai testé plusieurs fois l'ancienne version, la nouvelle, avec toutes les ailettes, puis je n'ai testé que la partie avant. On a fait plusieurs combinaisons pour qu'ils comprennent les choses. C'est très dur de faire ça pendant un week-end de course parce que je ne peux pas travailler sur d'autres éléments de la moto. Je suis resté sur les réglages de la moto et j'ai travaillé. J'ai senti du positif, ce qui était le plus important."

"Le nouveau carénage donne des sensations différentes sur la moto", a précisé Márquez. "Ce n'est pas mieux dans le turning [...] mais ça parait moins physique sur ce circuit, donc ça m'aide. Mais avec l'ancien carénage, j'ai pu être rapide, je l'avais pour mon meilleur tour en EL1. En EL2, j'ai plus travaillé avec le nouveau. Les deux ont du bon et du mauvais."

"Je pense que je vais garder le nouveau ici parce qu'il est moins exigeant physiquement, mais ça sera bien de le tester en Malaisie parce qu'il n'y a pas de long freinage ici, tout s'enchaîne, donc le test crucial sera en Malaisie."

Ce travail de développement a naturellement privé Marc Márquez des habituelles évaluations de pneus et de réglages en vue de la course, mais l'Espagnol est prêt à les sacrifier et à transformer son week-end en séance d'essais grandeur nature pour privilégier les progrès de Honda à long terme, d'autant plus que l'aérodynamique est considérée comme la grande faiblesse de la marque.

"J'ai conservé la base [de réglages] habituelle parce que si on touche à l'équilibre de la moto, l'aérodynamique est très influencée. Demain, je pense que je vais continuer avec les nouveautés aérodynamiques et qu'ensuite, je me concentrerai sur la moto. Mais je ne sais pas, je vais me rendre dans le garage ce soir et ils me diront quel est le plan. Nous sommes dans une situation où nous travaillons ensemble mais si on a une nouveauté, je dois suivre et mettre en oeuvre le plan établi par Honda."

Marc Márquez

"Évidemment, on sacrifie un peu [la course]", a-t-il reconnu. "Par exemple, cet après-midi quand j'ai pris la piste avec un pneu dur à l'avant, c'était parce que dans la matinée j'ai débuté [la séance] avec le medium à l'avant, sachant que c'était le meilleur pneu pour les essais aérodynamiques, le tendre était trop tendre. Avec les pneus à notre disposition, j'ai pris le dur à l'avant et je n'ai pas travaillé sur les réglages."

"Ça affecte un peu [la course] mais nous sommes à un stade où on ne cherche pas le meilleur résultat pendant le week-end. Évidemment je vais donner 100% demain et samedi mais on doit comprendre pour l'avenir et je pousse beaucoup pour que Honda nous apporte des choses à tester, donc quand je les ai je les teste."

Autre bonne nouvelle en vue de la saison 2023 : Marc Márquez s'est senti moins limité par son bras droit ce vendredi. On le sait, l'os opéré au moins de juin ne pose plus problème mais le sextuple Champion du MotoGP doit gagner en masse musculaire et sur ce front, il a senti des progrès depuis sa dernière apparition sur la Honda à Buriram, comme il l'espérait jeudi.

"Aujourd'hui, une chose importante pour moi, c'est que je me suis bien senti dès le début. J'ai senti une amélioration de ma condition physique depuis la Thaïlande. Quand on voit que je suis actif en EL1, en EL2, dès le premier relais, ça veut dire que je me sens bien. Sinon, j'attends beaucoup et je n'attaque que pour un tour. Mais je me sens bien et c'est important."

"Je l'ai dit hier en conférence de presse : si je me sens bien, je donne tout. Demain, si je me sens bien à mon réveil, je donnerai encore tout. J'espère rester à ce niveau mais il y a la possibilité que ça se dégrade un peu au cours du week-end. Mais c'est la meilleure façon de progresser [à long terme], je vais conserver cette stratégie jusqu'à la fin de la saison."