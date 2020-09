Le MotoGP s’affaiblit sans Márquez, selon Stoner

Marc Márquez sera encore absent au moins un mois en MotoGP. L’homme fort de Honda doit encore se remettre de sa fracture du bras après sa chute Grand Prix d’Espagne, suivie d’un retour manqué au Grand Prix d’Andalousie puis d’une seconde opération. En son absence, Fabio Quartararo, Brad Binder et Miguel Oliveira ont goûté aux joies de la victoire en MotoGP pour la première fois. Ce début de saison imprévisible ne séduit pourtant pas Casey Stoner.

Le double Champion du monde estime que le MotoGP ne peut plus "passer au niveau supérieur" sans Márquez, et que son absence fait baisser la valeur du championnat : "Cela va créer la controverse, mais je pense vraiment que c’est le cas," a déclaré Stoner dans le podcast In The Fast Lane. "Sans Marc, sincèrement, il n’y a pas de leader en ce moment. Et cela se voit dans les résultats, avec ceux qui montent sur la première marche du podium."

"Marc était un leader clair et il a permis au championnat de passer au niveau supérieur. Quand j’étais là, nous étions presque toujours devant avec Valentino [Rossi], Jorge [Lorenzo] et Dani [Pedrosa]. En ce moment, aucun pilote ne fait preuve de constance à chaque week-end de la saison. Ce calendrier condensé, avec deux courses sur certaines pistes, donne un peu l’impression [aux pilotes] que s’ils ont un bon résultat une semaine, cela ira la semaine suivante. C’est un championnat très, très différent et je pense que cela trouble la hiérarchie."

Lire aussi : La récupération de Marc Márquez évaluée au jour le jour

L’équipe d’usine Honda, qui aligne Alex Márquez et Stefan Bradl, a chuté à la dernière place du championnat MotoGP depuis la blessure de Márquez. Stoner estime que ce déclin montre l’influence du sextuple champion du monde de MotoGP : "Je pense sincèrement que toutes les machines du plateau peuvent gagner en ce moment. Elles sont toutes très similaires, il n’y a des différences que dans les caractéristiques et dans la façon de trouver les performances. Encore une fois, ce qui fait la différence, c’est que le public n’a plus de leader. Quand on n’est pas leader, on devient suiveur. Et quand on est suiveur, il faut voir un autre accomplir des choses sur la moto pour se dire qu’on peut également le faire."

"Ce n’est pas facile. C’est ce que j’ai connu chez Ducati. Quand je n’étais pas au niveau, Ducati était vraiment en difficulté. Je ne dirais pas que je suis un leader, mais je n’ai jamais regardé ailleurs, je ne me suis jamais dit l’herbe était plus verte de l’autre côté. Je me disais que je devais faire avec la moto que j’avais, et qu’il fallait trouver comment débloquer les performances."

"C’est exactement ce que fait Marc. Il ne se préoccupe pas des autres. Il ne pense qu’à ce qu’il a à faire, à trouver le rythme, et ensuite, les autres voient ce dont la moto est capable et ils se disent ’S’il peut le faire, je peux au moins me rapprocher des premiers’. Sans Marc, (Honda) a probablement un peu de mal à montrer ce que la moto peut faire."

Stoner s’interroge également sur la valeur du titre attribué pour la saison 2020 puisqu’en raison de la pandémie, toutes les courses se dérouleront sur le sol européen, avec plusieurs circuits présents deux fois au calendrier. "Je pense que c’est fantastique que la compétition reprenne. Dans les équipes, cela permet à tout le monde de justifier sa place, et [pour] les sponsors [et] tout le reste, c’est bien de maintenir la compétition dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, je pense avoir des idées très arrêtées sur certaines choses."

"C’est un peu dur de parler de championnat du monde cette année, non ? Quand il y a deux courses sur le même circuit, si la sélection des piste convient à un pilote, il en tirera un grand bénéfice. Je ne suis pas très fan de l’absence des voyages et d’un championnat mondial. Mais la compétition en elle-même est fantastique, c’est mieux qu’attendre toute l’année. Je trouve cela fantastique."