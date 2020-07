Márquez "deux crans au-dessus" des autres selon Puig

Le grand perdant de la première course de Jerez est aussi celui qui a le plus marqué les esprits. Sans rien enlever à la victoire méritée de Fabio Quartararo, Marc Márquez a réalisé une remontée qui dépasse l'entendement, affichant un niveau ahurissant qui lui aurait très probablement permis, sans sa chute, de monter sur la deuxième marche du podium.

"Marc est blessé. C'est très négatif. Quand vous avez un pilote blessé, presque rien n'est positif. Mais d'un autre côté, tout le monde a vu et compris quel était son niveau [dimanche]", souligne Alberto Puig, team manager Repsol Honda. "Au Qatar, certains doutaient des performances de Marc. Désormais, il est plus clair qu'il n'y a pas de point d'interrogation là-dessus."

"Son package, la Honda RC213V et lui-même sont clairement deux crans au-dessus. Il n'était pas simplement un peu plus rapide, il était beaucoup plus rapide que quiconque. Et la différence, qu'on le veuille ou non, ne cesse de grandir d'année en année", tranche le responsable espagnol. Et on peut difficilement lui donner tort, alors que son pilote a déjà réalisé la saison dernière une campagne record, en marquant plus de points que quiconque n'en avait jamais obtenu, grâce à 12 victoires et six deuxièmes places en 19 courses. Son seul faux-pas est intervenu lors d'une course qu'il dominait.

Très concentré et investi pendant toute la semaine à Jerez, il ne faisait aucun doute que Márquez voulait débuter 2020 de la même façon, et ne laisser filer aucune opportunité d'emmagasiner de gros points, à plus forte raison compte tenu du caractère si singulier de ce championnat et de l'incertitude qui pèse sur son nombre total de manches.

À la régulière, la victoire lui semblait promise, seulement une excursion hors-piste dans le cinquième tour a rebattu les cartes, l'obligeant à repartir de la 16e place. C'est alors qu'il a sorti le grand jeu, jusqu'à remonter dans la roue de Maverick Viñales, deuxième. En 16 tours, il avait repris 13 places.

"La stratégie était de prendre un bon départ à l'extinction des feux et d'essayer de prendre la tête. C'est ce qui s'est passé jusqu'à ce que Marc se fasse une chaleur et soit obligé de sortir de la piste, dans les premiers tours. Nous ne nous attendions pas à cela", admet Alberto Puig.

"Quand Marc est sorti de la piste, il lui a fallu deux tours pour retrouver sa concentration. Mais nous avons vu qu'il allait rattraper les pilotes de devant. S'il y avait eu quatre ou cinq tours de plus, il aurait repris Quartararo, car Marc était une seconde plus rapide. Nous savons quel type de pilote nous avons. Encore une fois, il a montré à tout le monde qui il est."

Si la supériorité du pilote Honda est incontestable, les chiffres font quelque peu mentir son team manager. Car Márquez a pu reprendre plus de trois secondes en 12 tours à Quartararo, une fois le Français passé en tête, mais il lui en restait encore 5"3 à combler lorsqu'il est entré dans le 22e des 25 tours de la course, celui de sa chute. Au fil des tours, l'Espagnol a bel et bien roulé plus vite que le pilote Petronas, mais la différence entre eux est monté au plus à 0"419 (au 18e tour).

"Marc n'a rien à regretter, il reviendra"

Le retour du prodige espagnol est quoi qu'il en soit attendu avec impatience, tous s'interrogeant sur la manière dont il pourra tenter de combler les points perdus et répondre à l'avance qu'auront prise ceux qui pourraient avoir une chance à saisir face à son absence momentanée. Alberto Puig le promet, toutefois, ils n'en ont pas fini avec le #93.

"Nous abordons à présent le challenge de la blessure de Marc, mais c'est la course. Nous sommes une équipe forte et, d'une manière ou d'une autre, nous allons dépasser cela", assure le team manager. "Malheureusement, il est désormais blessé, et il faut qu'il se repose, qu'il essaye de guérir son bras et quand il sera prêt il reviendra et se battra à nouveau pour la victoire. Ce sont des choses qui arrivent quand on s'appelle Marc Márquez, il fait des choses exceptionnelles. Il n'y a rien à regretter, notre équipe respecte et admire immensément ce qu'il fait."

On sait pour le moment que Márquez va manquer la course de cette semaine, la seconde organisée à Jerez. L'opération qu'il subira demain matin à Barcelone, où il est arrivé ce lundi, déterminera avec plus de précision ses chances de revenir ou non à Brno, début août. L'état du nerf radial, à proximité de la fracture, s'avérera déterminant.