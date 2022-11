Pour Márquez, ses trois successeurs "méritent" leurs titres

Les trois derniers titres du MotoGP ont été remportés par Joan Mir, Fabio Quartararo puis Pecco Bagnaia, autant de pilotes qui ont fait leurs débuts dans la catégorie en 2019, l'année du dernier sacre de Marc Márquez. Ce dernier n'a pas pu défendre ses chances ces dernières saisons, essentiellement en raison de sa blessure au bras qui l'a contraint à manquer de nombreuses courses et l'a limité quand il était en mesure de se présenter sur les grilles de départ.

Le sort des derniers championnats aurait peut-être été différent sans les mésaventures de Márquez, dominateur avant sa blessure avec six titres remportés en sept saisons, et qui avait conclu la campagne 2019 avec 131 points d'avance sur son dauphin Andrea Dovizioso, un écart supérieur à celui qui a séparé Bagnaia de Miguel Oliveira, dixième cette année. Pour autant, le #93 refuse de considérer ses successeurs comme des champions au rabais et estime que chacun d'entre eux a pleinement mérité ses honneurs.

"J'ai beaucoup de respect pour Mir, Quartararo et Bagnaia, ce n'est pas facile de décrocher un titre", a confié Márquez. "Peu importe ce qu'il s'est dit, tous les trois l'ont mérité. On commence tous avec zéro point à la première course. Après, il peut y avoir des blessures, des problèmes, des contacts mais tout le monde y est exposé. Quand on a la vitesse comme l'a eue Pecco cette année et comme l'a eue Quartararo l'an passé, il y a bien plus de possibilités d'y parvenir et ce sont des titres mérités."

Depuis la blessure de Márquez à l'été 2020, aucun pilote n'a pris l'ascendant sur le MotoGP comme il en avait été capable mais l'Espagnol ne s'en étonne pas, la catégorie ayant évolué avec des performances très resserrées : "Le championnat est très équilibré. Ce n'est pas facile de décrocher un titre mais c'est plus difficile d'en défendre un car on a toute la pression sur soi, il faut la gérer, et quand on a la pression on peut ne pas piloter de la même façon et d'autres problèmes peuvent apparaître."

Ces performances très proches entre les différentes motos et différents pilotes sont également sources de fluctuations dans les résultats, et même au championnat puisque Pecco Bagnaia accusait 91 points de retard sur Fabio Quartararo au soir du GP d'Allemagne, un déficit qu'aucun pilote n'avait réussi à combler dans l'Histoire du MotoGP pour réussir à être titré. Cette saison en deux temps n'a pas été que la conséquence du niveau similaire entre les motos mais aussi de difficultés dans les deux camps, entre les chutes de Bagnaia avant l'été et les difficultés rencontrées par Quartararo pour jouer le podium après la pause. Au final, Márquez estime que les deux pilotes ont multiplié les fautes.

"Cette année, le championnat a été rempli d'erreurs. Pecco a commis beaucoup d'erreurs durant la première partie de la saison, il l'a compensé avec beaucoup de victoires consécutives, et Fabio a commis beaucoup d'erreurs durant la seconde partie de la saison. Ils ont tous les deux commis des erreurs, mais ça arrive quand on attaque. Il faut prendre des risques à certains moments et c'est là qu'il faut savoir évaluer au mieux."

Marc Marquez et Pecco Bagnaia

Et malgré cette inconstance, l'Espagnol estime que Bagnaia a prouvé qu'il méritait son titre dans la deuxième partie de la saison, quand il a enchaîné les succès et s'est montré plus solide sur le plan mental, sa seule erreur notable étant sa chute du dernier tour à Motegi, en voulant doubler Quartararo. Pour Márquez, c'est bien le meilleur pilote et la meilleure moto qui ont décroché les honneurs en 2022.

"J'ai un respect total pour Pecco. C'est un excellent pilote, il a gagné en Moto2, il a gagné de nombreuses courses cette année. Pour moi, la course en Malaisie a été incroyable car il y avait beaucoup de pression, il s'est battu jusqu'au bout et en tant que pilote on respecte beaucoup [cette attitude] car on sait [ce que ça veut dire]."

"Au final, ils ont trouvé le meilleur package avec Pecco, la moto et l'équipe. C'est vrai que de mon point de vue, Ducati était devant comparé à Yamaha et aux autres constructeurs car on a vu beaucoup de pilotes Ducati devant, mais tout n'est pas rose. C'est certain qu'ils ont des problèmes et à l'avenir on doit comprendre et travailler pour progresser. Félicitations à Pecco, il a gagné de nombreuses courses et il le mérite."

Vainqueur 13 fois en 26 départs depuis son premier succès, conquis en résistant à Márquez au GP d'Aragón 2021, Bagnaia deviendra-t-il aussi dominateur que le pilote Honda a pu l'être ? Márquez estime en tout cas qu'il faudra compter avec lui à l'avenir. "Ce ne sera pas le dernier [titre] de Pecco, il sera un gros concurrent pour la suite, donc on va essayer d'atteindre son niveau parce qu'actuellement, ils sont plus rapides que nous", a-t-il résumé auprès du site officiel du MotoGP.

Avec Charlotte Guerdoux