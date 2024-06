Marc Márquez a "trois scénarios" dont un qui restera secret

Ducati n'a pas encore fait d'annonce concernant le pilote qui accompagnera Pecco Bagnaia dans l'équipe officielle, mais le sujet est dans toutes les discussions au Mugello. La Gazzetta dello Sport a assuré que Jorge Martín avait été choisi par la marque et selon les informations de Motorsport.com, le contrat n'a pas encore été signé mais pourrait l'être dans les prochains jours. Ducati aurait eu l'intention de placer Marc Márquez chez Pramac... mais ce dernier a totalement balayé cette option ce jeudi.

La question a naturellement été évoquée en conférence de presse, où Martín et Márquez étaient réunis. Lorsqu'il a été demandé à Márquez si l'équipe Ducati officielle et Gresini représentaient ses seules options de continuer à piloter la Desmosedici la saison prochaine, sa réponse a été claire. "Oui", a déclaré l'Espagnol, sans aucune précision supplémentaire.

Mais il ne s'agit pas des uniques possibilités qui s'offrent à lui. "Je suis très à l'aise parce que j'ai trois scénarios différents avec lesquels je suis très à l'aise, ce n'est pas comme si je n'avais qu'une seule option", a-t-il précisé plus tard dans la conférence, sans donner plus de détails.

Assez peu loquace jusque-là, Márquez a ajouté qu'il "espérait" un dénouement avant le GP d'Allemagne : "Je ne peux pas dire quelle est l'échéance mais j'en ai une. Il y a la piste mais aussi les sponsors personnels, toutes ces choses. Il faut savoir parce que comme vous le savez, les grosses entreprises bouclent leur budget pour les deux prochaines années le mois prochain. Je n'aime pas avoir une échéance mais je suis contraint d'en avoir une pour ma décision, parce que si on choisit une équipe ou une autre, une stratégie ou une autre, certains de mes principaux sponsors pourraient ne pas bien fonctionner avec cette équipe."

Avant cette journée, Pramac semblait être une option idéale pour Márquez, lui permettant de conserver ses principaux sponsors, chose impossible dans une équipe Ducati officielle liée à plusieurs marques rivales, et de disposer de la version la plus récente de la moto, d'autant plus qu'il avait ouvert la voie à une équipe satellite. Les raisons de son refus restent floues et entretiennent les rumeurs sur un possible divorce entre Ducati et Pramac, que Yamaha espère convaincre. Interrogé sur les raisons de son refus, Márquez n'a pas totalement clarifié la situation mais a surtout affiché son ambition.

"Ce n'est pas une option parce que je ne vais pas passer d'une équipe satellite à une autre. Comme je l'ai dit à Montmeló, ma situation a un peu changé. L'an dernier, je cherchais à prendre du plaisir, à retrouver ces sensations, cette confiance, et à voir comment être à nouveau performant. Petit à petit, je suis de plus en plus performant, et si on veut jouer le championnat, c'est possible de le faire avec la moto de 2023, mais on a plus d'opportunités dans une équipe d'usine, avec la dernière version de la moto, et il faut essayer de l'avoir. Pourquoi ? Parce que ce sera plus facile de se battre avec les leaders."

Martín attendra la semaine prochaine pour discuter avec Ducati

Jorge Martín et Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín n'a de son côté rien confirmé quant à son avenir et a seulement précisé que des discussions se tiendront au début de la semaine prochaine. "Les médias et la presse spéculent toujours", a commenté le leader du championnat. "Il faut toujours supporter toutes ces informations, mais il faut faire avec, ça fait partie du boulot. Mon boulot, c'est de rouler, donc je vais essayer d'être super concentré."

"C'est un week-end super important pour Ducati et mon équipe donc je vais être concentré à 100% sur ça. Après, lundi ou mardi, on aura le temps de discuter et on verra ce qu'il se passera."

Alors que les questions se multipliaient sur le sujet, Pecco Bagnaia, également présent lors de la conférence de presse, s'est dit avec humour "triste" de ne pas être impliqué dans de telles discussions, son avenir avec Ducati étant déjà scellé. Martín n'est pas habitué à une telle attention médiatique mais il la juge normale dans le contexte actuel.

"Je pense que c'est parce que Marc est très médiatique. Je suis peut-être embarqué là-dedans, aussi parce que je suis le leader. C'est également important. Je pense que c'est l'un des meilleurs de l'histoire, et un pilote leader, les deux ensemble, c'est quelque chose d'important."