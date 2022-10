Márquez troisième à l'expérience grâce à "une stratégie parfaite"

Marc Márquez avait annoncé dès son arrivée au Grand Prix de Malaisie sa volonté de ne plus prendre en compte son bras dans sa performance, maintenant qu'il s'est rassuré sur sa convalescence et sa forme physique. Néanmoins, il s'attendait à être plus en retrait sur le circuit de Sepang qu'il ne l'a été à Phillip Island, où il a joué la victoire, estimant que le tracé australien était particulier et qu'il lui convenait particulièrement bien.

Au terme du premier jour en Malaisie, l'Espagnol est pourtant dans le top 3 et ne s'est pas fait piéger par l'arrivée de la pluie dans l'après-midi, comme ont pu l'être Johann Zarco ou Pecco Bagnaia. Une performance uniquement liée, selon lui, à ce qu'il a appris par le passé sur le circuit et non à son rythme, qu'il ne voit pour l'instant pas au niveau des meilleurs.

"J'ai terminé troisième plus grâce à l'expérience qu'à la vitesse car on a passé le pneu tendre en EL1. Par expérience, ici en Malaisie, même si la météo dit qu'il ne pleuvra pas, il peut pleuvoir. Ce matin j'ai essayé l'aérodynamique, et dès que j'ai donné les informations à l'équipe, j'ai passé le pneu tendre pour terminer parmi les premiers. Si demain il fait sec les chronos vont descendre et ça sera la séance définitive car notre vraie place n'est pas la troisième. Si on regarde les EL1 en détails, on est entre la huitième et la dixième place", a-t-il expliqué.

Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace, et le #93 a ainsi clairement su gérer la situation, s'étonnant même de ne pas être imité par d'autres. "On a mis en place une stratégie parfaite", s'est-il félicité auprès du site officiel. "Ça m'a assez surpris quand j'ai vu que beaucoup de pilotes ne le passaient pas. Il n'y avait pas de prévision de pluie pour l'après-midi mais bon..."

Toutefois, le bilan de sa journée reste mitigé : "Je suis content d'être dans le top 3 mais un peu mécontent de mon feeling." Jamais pleinement à l'aise, il va devoir travailler avec son équipe pour maintenir sa place au classement demain en vue des qualifications. À nouveau prêt à sacrifier des places au classement afin d'aider Honda à essayer des éléments, il continuera demain et devra donc jongler entre son time attack et les tests aérodynamiques.

"Ce matin on a essayé la nouvelle aéro et je ne suis pas sûr... Je l'ai mis pour faire le chrono et cet après-midi j'ai roulé avec l'ancienne. Si c'était un week-end normal j'essayerais la nouvelle. Je ne sens pas vraiment de différence au niveau des chronos mais je me sens un peu plus à l'aise avec."

"Ce n'était pas vraiment mouillé [en EL2], c'était entre le mouillé et le sec, mais dans les deux cas les sensations n'ont pas été les meilleures. Je n'étais pas délicat, je ne pilotais pas bien, les chronos ne sortaient pas, je me fatiguais sur la moto et quand on se fatigue on brusque la moto. Je n'ai pas été content de ma performance sur le sec et sur le mouillé."