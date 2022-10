Marc Márquez ne veut plus penser à son bras

Depuis sa quatrième opération du bras, survenue juste après le Grand Prix d'Italie fin mai, Marc Márquez n'a cessé d'être très prudent concernant sa convalescence, tout d'abord, puis un retour à la compétition et enfin sa forme physique. S'il avait déjà affirmé prendre à nouveau des risques, les résultats qu'il a décrochés depuis le Grand Prix d'Aragón et l'évolution positive de son bras ont eu finalement raison de sa prudence.

"Comme je l'ai dit, en Thaïlande j'ai conclu trois courses consécutives en sentant que j'avais besoin de repos. Ce qui est important, c'est que quand j'ai pris la moto en Australie j'ai senti beaucoup d'amélioration, pas seulement au Grand Prix mais aussi dans ma façon de récupérer au niveau des muscles depuis. J'ai senti que c'était plus rapide, les muscles se sont mieux détendus. [Sepang] est l'une des pistes les plus exigeantes du calendrier à cause des conditions chaudes mais on est prêts à se battre et je ne veux plus penser à mon bras", a-t-il affirmé en conférence de presse, et ce pour la première fois depuis son retour.

Il faut dire que le #93 a enchaîné les bons résultats en étant de moins en moins impacté par son manque de force, ce qui lui permet par ailleurs de continuer d'être le meilleur pilote Honda. Tous les signaux sont donc au vert pour se mesurer pleinement au circuit malaisien, même s'il s'attend à être moins performant.

"C'est sûr qu'on arrive avec une énergie positive et une motivation en plus car quand on travaille très dur comme le font les ingénieurs et Honda, qui ont souffert en course tout au long de la saison, et que de bons résultats arrivent, déjà au Japon avec la pole position, la bagarre avec les premiers en Thaïlande et là le podium en Australie, ça signifie beaucoup et c'est important pour l'an prochain."

"Ici on va revenir à notre vraie place car Phillip Island est une piste très spéciale et l'une de mes préférées. Il faut qu'on continuer à travailler et pousser pour 2023. Mon objectif principal est de continuer dans cette évolution positive et il semble que pour le moment on l'atteint."

2023 toujours en ligne de mire

En dépit de ses bonnes sensations, Márquez prendra néanmoins sur son temps d'essais pour tester à nouveau des éléments apportés par Honda, le tracé de Sepang s'y prêtant particulièrement bien. L'objectif reste toujours de préparer au mieux la saison 2023, qui se rapproche puisque les premiers essais auront lieu au lendemain du Grand Prix de Valence, d'ici un peu moins d'un mois.

"À Phillip Island, on avait beaucoup de nouveaux éléments qu'on a essayés le vendredi mais ensuite, le samedi j'ai un peu poussé pour changer le programme car j'ai vu dès le vendredi que c'était possible de décrocher un bon résultat", a-t-il expliqué. "C'est certain qu'ici c'est une bonne piste pour essayer des choses. Je vais essayer d'en tester certaines et si la météo le permet, je vais continuer à le faire. C'est important car c'est la deadline pour le test de Valence. Évidemment que je vais essayer de prendre le maximum et que je vais prendre des risques mais j'essaye toujours de penser par rapport à l'essai de nouvelles choses."

"En Australie je n'ai pas terminé de tout essayer, comme les ailerons par exemple. Je n'ai fait qu'un run et on n'a pas eu de bonnes informations, on aimerait réessayer ici. On a différentes choses que certains chez Honda ont besoin d'essayer et on n'a pas de temps donc on doit le faire pendant le week-end de course et je l'accepte."