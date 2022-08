Martín et son dépassement raté : "Il fallait que j'essaye !"

Rude course que celle de Jorge Martín en Autriche ! Le pilote Pramac a vu l'arrivée en dixième position après avoir longtemps affiché sa vitesse mais commis plusieurs erreurs.

Lorsque le départ de la course a été donné, il a pris place dans le groupe de quatre Ducati qui s'est chargé d'imprimer le rythme, et c'est lui qui, très vite, s'est montré le plus rapide face à ses collègues, signant à cet instant le chrono de référence de l'épreuve. Les deux officiels ont néanmoins pris les commandes, laissant Martín en bagarre contre Enea Bastianini pour la troisième place. Un duel bref, mais intense et musclé entre les deux hommes, qui sont également opposés hors piste pour l'obtention de la place à pourvoir dans l'équipe d'usine pour la saison prochaine.

Finalement installé à la troisième place après avoir pris l'ascendant sur son rival qui n'allait ensuite pas tarder à abandonner, Jorge Martín a vu un Fabio Quartararo déchaîné remonter sur lui au fil des tours, et particulièrement à la mi-course. Alors qu'il était proche de Jack Miller et commençait à se montrer menaçant pour s'emparer de la deuxième place, il a été rattrapé par le Français dans le 17e tour et s'est alors loupé à la chicane. En prenant la trajectoire extérieure, le pilote Pramac s'est fait passer par la Yamaha #20, et si l'incident a été étudié par les commissaires, il n'a pas été pénalisé puisqu'il a été estimé qu'il avait perdu suffisamment de temps.

"Je l'ai laissé passer parce que je devais rendre une seconde. Ça n'avait donc pas de sens d'être derrière", a-t-il expliqué par la suite. "Je me suis retrouvé à 1"2 de lui et j'ai ensuite rattrapé tout ce temps. J'étais plus rapide qu'eux, je pense, pendant cette partie de la course j'étais le plus rapide en piste, mais c'est difficile de dépasser sur cette piste. J'ai eu un peu de mal à transférer la puissance au sol et même si la moto est rapide, je n'accélérais pas comme je le voulais."

Et voilà Martín reparti à l'attaque le couteau entre les dents après ce premier incident. À sept tours de l'arrivée, il était à nouveau le plus rapide en piste, et a ainsi pu rejoindre le binôme Quartararo-Miller. Le Français s'est mis à l'abri en prenant l'avantage sur le #43, et celui-ci a alors subi la foudre du pilote Pramac. Attaqué une première fois, Miller a repris sa place, avant une ultime tentative de Martín à l'entame du dernier tour. Cette fois, l'Espagnol a manqué le passage de ce premier virage étriqué et il est parti à la faute, ce qui allait lui valoir dans la soirée les critiques acerbes de son adversaire.

Remonté en selle, Jorge Martín a repris la piste neuvième mais a subi un ultime dépassement de Marco Bezzecchi pour enfin valider la dixième place finale. Très loin du potentiel qu'il avait affiché, mais un moindre mal après cette chute dans le dernier tour.

"C'est le seul endroit où je pouvais dépasser, parce que j'étais meilleur que lui", a expliqué Jorge Martín au site officiel du MotoGP au sujet de son dépassement raté sur Jack Miller. "Ça n'était pas si risqué", a-t-il estimé, "mais on est tous à la limite, les pneus le sont aussi un peu dans le dernier tour, et je suis tombé. Mais je me sentais fort à cet endroit-là alors il fallait que j'essaye, sinon je n'en aurais pas dormi !"

"J'étais peut-être trop à l'intérieur. Je dépassais et j'ai essayé de prendre ma trajectoire normale ; j'ai poussé un petit peu Jack parce que j'avais besoin de le faire, et je suis malgré tout tombé. Oui, j'étais à la limite mais il fallait que j'essaye de décrocher le podium. Je ne pouvais pas rester là encore un tour et finir quatrième, je préférais tomber que finir à nouveau quatrième, alors j'ai essayé."

Il fallait que j'essaye, sinon je n'en aurais pas dormi ! Je ne pouvais pas rester là encore un tour et finir quatrième, je préférais tomber que finir à nouveau quatrième. Jorge Martín

"C'est dommage qu'on ait manqué le podium, mais je devais essayer car j'étais compétitif. J'étais super rapide. D'une manière générale, je suis plutôt content du week-end, j'ai fait toutes les séances dans le top 4 et j'ai été super régulier en course. J'ai pu combler ce retard de 1"7 que j'ai pris en coupant [la chicane]. Je suis plutôt content. Certes, on a manqué le podium et je suis tombé mais on est rapides et compétitifs pour les prochaines courses, c'est important."

Quant à sa bagarre contre Bastianini, dans laquelle le pilote Gresini l'a jugé "agressif", elle n'avait elle non plus rien de contestable selon Martín, qui assure même ne pas y avoir vu la transposition de leur lutte pour le guidon officiel : "C'est un pilote comme un autre. Il était devant moi et j'aurais fait la même chose si ça avait été Pecco ou Jack. C'était lui et j'ai essayé. Il fallait que je passe parce que je me sentais mieux à ce moment-là."

Désormais, c'est le jugement de Ducati qui est attendu. Le nom du coéquipier de Pecco Bagnaia devrait être dévoilé lors de la prochaine manche à Misano, ou peu avant. Au championnat, l'Espagnol a réussi à gagner deux places pour figurer à présent au neuvième rang, à 31 points de Bastianini, qui descend à la sixième position mais a gagné trois fois cette saison.

