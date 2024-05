Martín et Bagnaia déjà dominateurs malgré de faibles écarts

Les pilotes Ducati ont eu l'avantage au cours de la première journée au Mans et Jorge Martín est celui qui s'est le plus montré aux avant-postes, en réalisant le meilleur temps dans les deux séances au programme. Le pilote Pramac n'a pas vécu une journée parfaite, mais il est néanmoins ravi de son entame de week-end.

"Je ne me souviens pas de la dernière fois où on a mené les deux séances donc je suis très content de ça", s'est réjouit Martín. "Je pense qu'on a très vite compris ce dont j'avais besoin pour être rapide. Peut-être que l'après-midi a été un peu plus difficile, j'ai dû faire un peu plus de changements sur la moto et normalement je n'aime pas beaucoup en faire."

"Je pense qu'on a fait un bon changement et je pense qu'on a un peu amélioré nos réglages de base. Je suis super content et on verra si on pourra progresser demain. Maintenant, ce qui est difficile, c'est de comprendre où être rapide, on verra si on pourra y parvenir."

Interrogé sur la nature des changements apportés à sa moto, Martín a préféré entretenir un certain mystère : "Un peu sur la géométrie de la moto, l'équilibre. Et des choses que je ne peux pas dire, sinon les autres vont le faire aussi, mais on a changé quelque chose et ça fonctionne bien."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín a en tout cas la satisfaction d'être dans le bon rythme, sur un tour mais aussi en vue des deux courses : "Dans les deux derniers vendredis, on a eu de bonnes sensations, on a bien débuté et c'est une bonne chose. Je tiens à remercier mon équipe, elle avait déjà fait un très bon travail à Jerez. On a essayé de changer un peu les choses, ce qui a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je me suis senti bien dès le début de la séance et j'ai été en mesure de tout bien gérer. Je suis très content."

"Vous pouvez le voir dans les chronos", a-t-il ajouté. "Je suis content, j'ai fait 25 tours avec les mêmes tours et j'étais toujours dans la fenêtre basse des 1'31 donc je pense que c'est suffisant pour jouer la victoire."

Bagnaia profite d'une nouvelle approche

Le premier rival de Martín a été Pecco Bagnaia. Le vainqueur du GP d'Espagne a souvent connu des difficultés le vendredi depuis l'an dernier, avant de progresser dans la suite du week-end, mais comme à Jerez, il a rapidement pris ces marques dans la Sarthe, pour terminer la journée à seulement 0"145 du leader. Ducati a modifié son approche pour entamer le week-end, ce qui porte ses fruits.

"Dans les deux derniers vendredis, on a eu de bonnes sensations, on a bien débuté et c'est une bonne chose", a souligné Bagnaia. "Je tiens à remercier mon équipe, elle avait déjà fait un très bon travail à Jerez. On a essayé de beaucoup changer les choses, ce qui a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je me suis senti bien dès le début de la séance et j'ai été en mesure de tout bien gérer. Je suis très content."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est sûr que c'est mieux de commencer avec une bonne vitesse, parce qu'on n'a pas à essayer des choses pour corriger le tir et qu'on n'est pas en retrait", a-t-il insisté. "J'étais déjà dans le top 10 avec le premier time attack. Le rythme était parfait en pneus usés. C'est bien de le concentrer seulement sur les performances et pas sur le comportement de la moto."

Bagnaia n'a cependant pas bouleversé ses habitudes, en consacrant la majeure partie de ses essais à la course de dimanche, plus qu'au sprint... même s'il se sent capable de briller également dans cette exercice : "J'ai beaucoup travaillé pour la course longue, sincèrement. La moto était configurée pour la course longue, c'est le dimanche qu'on prend le plus de points donc je suis plus concentré sur ça. Mais aujourd'hui, on a montré que l'explosivité était un bon point. Peut-être que l'on pourra finir sur le podium dans le sprint, ce serait déjà un très bon résultat pour moi."

Un rien pourrait faire la différence ce week-end puisque les dix premiers n'étaient séparés que par quatre dixièmes ce vendredi. Les pilotes n'auront aucun droit à l'erreur. "Je pense surtout qu'en qualifications, un demi-dixième pourra fair deux ou trois positions", a prévenu Martín. "Ce sera crucial de travailler un peu et de comprendre les petits endroits où l'on pourra gagner de temps. Dans le sprint, c'est très serré et les écarts seront très faibles."