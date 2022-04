Martín ne comprend pas sa chute : "Je n'ai rien fait de différent"

Jorge Martín a connu son troisième abandon de l'année à Portimão, en seulement cinq départs. Fauché par Pecco Bagnaia au GP du Qatar et piégé par une flaque au GP d'Indonésie, l'Espagnol a cette fois brutalement perdu l'avant en entrant dans le dernier virage, à la fin du cinquième tour.

Éliminé en Q1 et contraint à un départ en cinquième ligne, Martín était vite remonté au neuvième rang mais il a ensuite été doublé par Álex Rins et Marc Márquez. Il venait de décider de temporiser quand il est parti à la faute et peine à en comprendre la cause.

"Ça n'est pas facile de partir 13e", a expliqué Martín au site officiel du MotoGP. "J'avais le sentiment d'être beaucoup plus rapide que les Honda mais j'avais un peu de mal à dépasser. J'ai essayé quatre fois mais ils ont repris leur position, donc j'avais un peu de mal. J'ai ensuite décidé de rester derrière Marc et à ce moment-là j'ai perdu l'avant."

"Je n'ai rien fait de différent par rapport au tour précédent, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est dommage parce que je me sentais fort, j'étais en confiance parce que j'étais beaucoup plus rapide que les Honda à ce moment-là, mais c'est comme ça. On se concentre sur Jerez et on va essayer de faire mieux là-bas."

Large leader du BMW M Award, qui récompense les performances en qualifications, grâce à ses premières lignes lors des quatre premiers rendez-vous de l'année, Martín a eu plus de mal à concrétiser en course jusqu'à présent, avec un seul podium et une lointaine 13e place au championnat.

"Il est évident que ce n'est pas positif d'avoir trois chutes en cinq courses, il faut se pencher dessus et essayer de corriger ça", a-t-il admis. "Je ne vais pas changer mon approche", a-t-il néanmoins prévenu. "Je n'ai rien fait de particulier dans la chute, au final il faut attaquer parce que si on cherche à être prudent, on finit 15e."

Martín n'est pas le seul pilote à avoir perdu l'avant dans cette course, puisque Jack Miller a fait une erreur similaire qui a provoqué son abandon et celui de Joan Mir. Le pilote Pramac a jugé l'avant de sa moto très sensible en course, n'ayant peut-être pas trouvé les réglages parfaits dans un week-end très perturbé par les averses.

"Le manque de temps de piste sèche a été un souci, mais c'était la même chose pour tout le monde", a précisé Martín lors de sa rencontre avec les journalistes. "J'étais rapide au warm-up, mais ensuite on a changé de moto et je suis tombé. Même si j'étais confiant, on a eu du mal en entrée de virage, plus ou moins comme Jack. J'ai le même souci, quand j'entre [dans un virage] sur les freins, je perds l'avant et c'est pour ça aussi qu'il m'est difficile de dépasser. Mais on a un peu progressé en ligne droite et je suis confiant pour la suite."

Le pilote Pramac reste encouragé par ses performances et espère rebondir dès le Grand Prix d'Espagne en fin de semaine : "Je suis confiant quant au fait que j'ai la vitesse et qu'on pourra faire mieux à Jerez. C'est dommage de tomber, notamment pour l'équipe, mais c'est comme ça."

Avec Léna Buffa et Germán Garcia Casanova