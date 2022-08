Martín "craint plus la chute" depuis sa blessure de 2021

Jorge Martín n'est plus le même pilote depuis sa lourde chute pendant les essais du Grand Prix du Portugal 2021. Victime de huit fractures – dont trois qui ont nécessité des opérations au niveau de la main droite et les deux jambes – celui qui était alors un rookie avait dans un premier temps songé à mettre fin à sa carrière avant d'entamer sa rééducation pour finalement remonter sur sa moto 43 jours après l'accident. Plus d'un an après, Martín estime que ce douloureux épisode a fait évoluer son approche de la compétition.

"Je crains plus la chute et, surtout, je respecte plus les blessures", confie le pilote Pramac dans les colonnes du quotidien sportif espagnol As. "Je pense que c'est le gros changement que je ressens en pilotant. Si je ne vois pas les choses clairement, je n'attaque pas, je préfère conserver une marge et ne pas tomber. Peut-être qu'avant j'étais un peu plus fou. Mais je pense que ça m'a aussi aidé à être plus rationnel et à réfléchir avant d'agir."

Jorge Martín a encore ressenti les effets de ses blessures cette année, à travers une perte de sensibilité dans la main droite qui a nécessité une opération au lendemain du Grand Prix de Catalogne. "Ça m'a pris par surprise l'an dernier et nous avons pu corriger ça mais c'est revenu plus fort cette année", explique le Madrilène. "C'est dommage parce que je n'ai pas vu l'arrivée au Mans, et j'ai disputé deux courses à moitié blessé alors que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est comme ça et maintenant je veux récupérer et revenir plus fort."

Jorge Martín

"C'était compliqué, surtout parce que je n'étais pas en confiance en entrée de courbe, en me disant que j'allais tomber", décrit Martín. "Je ne le souhaite à personne. Il faut rouler du mieux que l'on peut, un peu par instinct, mais c'est sûr que si on perd un dixième à chaque virage, à la fin de chaque tour cela fait beaucoup."

Martín espérait "un peu plus" du début de saison

Cette main engourdie a privé Jorge Martín de bons résultats au printemps, provoquant notamment sa chute au Mans. Et même s'il assure être plus prudent sur sa moto depuis sa blessure, le Champion 2018 du Moto3 a également fini à terre en Indonésie, au Portugal et en Espagne, tandis qu'il a fait les frais de la fougue de Pecco Bagnaia au Qatar.

Après les sept premières courses de l'année, Martín n'avait inscrit des points que deux fois, une séquence bien terne néanmoins sauvée par son combat pour la victoire en Argentine. Depuis le Mugello, la tendance s'est inversée puisqu'il a toujours vu l'arrivée et a retrouvé le podium à Barcelone, mais le bilan reste contrasté.

"On a fait un podium, des premières lignes, des deuxièmes lignes et de bons résultats donc on est plutôt satisfaits. J'espérais un peu plus mais après l'opération je ne pouvais pas en faire trop. Une sixième, une septième et une deuxième place [au Sachsenring, à Assen et à Barcelone] sont bons pour la confiance dans la deuxième partie de la saison. De bons circuits arrivent pour moi, en général je suis toujours meilleur dans la seconde moitié de la saison donc je suis vraiment impatient."

Jorge Martín s'est relancé depuis le début de l'été

"Au final, on n'a pas fini des courses et je pense que c'était le problème", reconnaît-t-il. "Si j'avais fini toutes les courses à la position que j'occupais quand je suis tombé, je serais dans le top 4 du championnat du monde, donc notre position ne reflète pas notre niveau. Maintenant on se relance, on est proches du top 4 et la remontée commence."

Le déplacement prévu ce week-end sur le Red Bull Ring, où Martín a décroché ce qui est pour le moment son seul succès en MotoGP, arrive à point nommé puisque Ducati devrait annoncer aux alentours du Grand Prix de Saint-Marin l'identité du coéquipier de Pecco Bagnaia dans l'équipe officielle la saison prochaine. En ballotage avec Enea Bastianini, pour le moment mieux placé au championnat, Martín a bénéficié de la patience du constructeur italien, qui a accepté de lui donner du temps après son début de saison difficile, et il attend son verdict.

"Je n'ai sincèrement aucune idée [de la décision finale]. Si je pouvais, je vous dirais où je roulerai l'an prochain mais je ne le sais pas. En fait, c'était plus clair il y a six courses qu'actuellement pour moi, mais avec tout ce qu'il s'est passé, tout est devenu un peu plus flou. Maintenant on doit se battre pour être où on le veut, à savoir l'équipe Ducati officielle. J'ai encore deux courses pour devancer mon rival et j'espère que cela sera possible."