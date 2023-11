Martín se défend d'avoir voulu gêner Bagnaia

Il n'a rien à perdre et tout à jouer, alors Jorge Martín a entamé le week-end du GP de Valence le couteau entre les dents. Pas question de perdre de temps ni de rester trop discret : sa seule chance de l'emporter au championnat est d'obtenir de gros résultats lors des deux courses pour combler un retard de 21 points sur Pecco Bagnaia, alors c'est dès cette première journée d'essais qu'il devait se montrer agressif.

La tension est d'emblée montée d'un cran vendredi, avec une curieuse fin d'essais durant laquelle Martín s'est collé à la roue de Bagnaia pour le marquer à la trace durant ses tentatives de tours qualifs. L'Italien était à la peine, obligé de réussir le tour parfait dans les dernières minutes pour intégrer un top 10 qui se refusait à lui, tandis que Martín a plutôt aisément sauvé sa place dans le but d'éviter un passage par la Q1. Mais le leader du championnat n'a pas pu se débarrasser de cet adversaire très collant dans son sillage, et bien que n'ayant pas véritablement montré de signes d'agacement, il a terminé hors de la zone de sauvetage.

Jorge Martín, lui, s'est félicité d'une première journée qu'il a qualifiée d'idéale. "Je suis content parce que tout s'est bien passé et j'ai été super rapide, c'est le plus important. Je me suis senti super fort en termes de rythme en pneus usés", se réjouit-il. "Ensuite, on a appliqué une stratégie difficile en tentant de faire un time attack tôt, en milieu de séance, pour se placer parmi les premières positions avec le pneu avant medium, qui ne me plaît pas. Et puis, on a fait ce pari de suivre Pecco."

Le pilote espagnol explique avoir voulu se calquer sur son rival : "Je me suis dit que s'il allait en Q2, j'irais avec lui et sinon je resterais peut-être en Q1. Je savais que je devais prendre ce risque et j'ai finalement réussi à faire un bon tour."

Lui-même finalement deuxième et donc déjà qualifié pour la Q2, il se défend d'avoir essayé de perturber son rival, ou d'avoir pensé gâcher son dernier tour (avant qu'un drapeau jaune s'en charge) : "Il faut rester proche, lui faire comprendre qu'on est là, qu'on va se battre, mais je pense que ça ne serait pas juste de détruire son tour, donc j'étais simplement derrière et je regardais ses trajectoires. C'est sûr que ça n'est pas sympa à voir, ça n'est pas ce que je veux faire ni ce que je suis habitué à faire, mais c'est ce dont j'ai besoin. Par contre, je ne vais pas passer au niveau supérieur qui serait de le gêner."

"J'ai juste essayé de le suivre, de comprendre ses trajectoires, ses points forts et faibles. C'est sûr que j'étais proche mais je pense que c'est la seule manière de mettre un peu la pression. Il s'agit d'essayer d'être avec lui pour jouer le même jeu, en fait, si on avait tous les deux été en Q1 ou tous les deux en Q2. Finalement, j'ai réussi à boucler ce tour rapide derrière lui. Je me sentais super bien, mais c'est sûr qu'il n'était pas content de la situation."

Le pilote Pramac Racing se justifie et répond à quiconque l'aurait trouvé ridicule. "C'est mon adversaire le plus proche et j'ai besoin de comprendre ses faiblesses et ses forces", insiste-t-il, appelant au passage le box Ducati au calme. "J'ai vu qu'ils étaient un peu en colère par la situation, mais il est clair que c'est la seule chose qu'on puisse faire. Ça n'est pas comme si je l'avais poussé hors piste ou quoi, je l'ai juste suivi. Pendant la saison, on a vu beaucoup de pilotes suivre Pecco ou moi et ils n'ont rien dit, donc je pense qu'il faut qu'ils se détendent un peu et qu'ils comprennent la situation."

La direction de Ducati devrait-elle finalement se montrer plus neutre alors que deux pilotes de la marque se battent pour le titre mais que Bagnaia représente les plus gros intérêts ? "Je suis un pilote Ducati", rappelle Martín, qui court dans le team Pramac avec un contrat officiel et une moto de cette saison. "Si je gagne une course, comme tous les résultats que j'ai faits, je le fais pour mon équipe mais aussi pour Ducati, alors j'espère qu'ils sont contents que je sois capable de gagner."

Cette première journée se termine donc avec le deuxième temps du pilote espagnol et le 15e de Bagnaia, obligé de passer par la Q1 samedi pour se qualifier. Dans la foulée, la course sprint offrira une première balle de match à l'Italien, qui aimerait ne pas faire traîner les choses plus longtemps. Quid de la suite pour Martín ? "Ça n'est pas une victoire, c'est juste une bonne journée, une journée idéale, mais il en reste encore deux à faire. C'est bien mais pas suffisant", rappelle-t-il, annonçant un objectif clair pour la course sprint, demain : "Ce sera la victoire ou alors être devant Pecco. Si je suis derrière, j'attaquerai fort pour passer devant."