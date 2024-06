Martín dominé par Bagnaia sur un tour mais confiant pour les courses

Pecco Bagnaia a devancé de près de trois dixièmes ses premiers poursuivants ce vendredi au Mugello, un petit exploit dans un classement très serré, ses dix premiers rivaux ayant été séparés par un écart encore plus faible. Parmi eux, Jorge Martín n'a pas semblé vivre une journée idéale, conclue avec le septième chrono. Pas d'inquiétude pour le pilote Pramac, qui assure être à l'aise malgré des tours rapides légèrement en dessous de ses attentes.

"Je pense que je n'ai pas tout assemblé sur un tour, d'abord parce que j'ai eu un pilote devant moi, ce qui a un peu perturbé mon premier relais, et dans le deuxième, peut-être que je ne me sentais pas à la perfection avec l'avant, mais j'ai aussi donné l'aspiration à la moitié de la grille", a expliqué Martín. "Je les ai beaucoup aidés. En termes de rythme, je me sens bien. J'ai essayé les deux pneus, le tendre rodé et le medium, et je suis confiant. Je pense que demain, je serai fort. Je dois juste tout assembler en qualifications mais je me sens assez fort pour la première ligne."

Ducati n'écrase pas la concurrence au Mugello, Bagnaia ayant été le seul représentant de la marque parmi les quatre premiers ce vendredi, mais Martín pense que la marque a tout pour réussir sur ce circuit... à condition de tout assembler : "Je pense qu'il y a tout pour prendre beaucoup de plaisir au Mugello, le chrono vient assez facilement. Mais si on n'est pas à 100%, qu'on est à 95%, il faut utiliser le physique pour piloter et tout devient un peu trop agressif, ce n'est pas facile, on use beaucoup le pneu. Peut-être que je suis à 97% et j'espère avoir ça demain !"

Bagnaia semble être plus à l'aise que Martín et Marc Márquez mais pour le leader du championnat, c'est uniquement sur un tour que l'Italien fait la différence. "Il a un petit plus dans le time attack, mais pas en termes de rythme", a assuré Martín. "Marc et moi, on est forts. Je n'ai pas analysé plusieurs pilotes mais je me sens super fort dans le rythme. On verra si on pourra tout assembler et profiter de ce rythme demain [dans le sprint]."

Ce rythme s'exprimera mieux en choisissant les pneus les plus adaptés aux conditions et pour le moment, le choix reste ouvert concernant la course principale : "Pour le sprint, ça sera évidemment le tendre. Dimanche, ce sera dur parce que le pneu pour la victoire était le medium l'an dernier. C'est sûr que le potentiel est bon. Je l'ai essayé aujourd'hui et je me suis senti mieux que la saison dernière avec, donc ça sera peut-être une option samedi. C'est sûr qu'avec le tendre, on est plus forts et qu'on a plus d'adhérence dans les dix premiers tours. Après, il faudra voir si on pourra faire fonctionner le medium, pour voir l'arrivée, et on verra si on pourra faire un bon travail avec samedi."

Et en cas de duel qui durerait jusqu'au dernier tour, Martín sait déjà où il pourrait porter une attaque, mais ne révèlera aucun secret à ses adversaires : "Je pense que je ne peux pas vous le dire ! La semaine dernière, je me disais 'Si je peux avoir une chance, j'ai mon endroit pour qu'ils ne répliquent pas'."