Martín encore limité par des vibrations à l'arrière lors du sprint

Grand spécialiste du sprint, dont il avait remporté la moitié des épreuves disputées avant de se rentre à Portimão, Jorge Martín a dû se contenter de la troisième place dans cet exercice samedi. Le pilote Pramac a été confronté à des vibrations à l'arrière, un problème qu'il a régulièrement depuis les tests de pré-saison, et qui était très présent sur son pneu tendre, utilisé par la quasi totalité des pilotes lors du sprint.

"Je ne sais pas quoi dire parce que j'ai eu du mal tout le week-end avec le pneu soft", a expliqué Martín. "Je pensais réussir à me battre pour la victoire, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu porter d'attaque sur Maverick [Viñales, vainqueur du sprint], j'ai eu beaucoup de mal."

"J'ai encore eu beaucoup de vibrations à l'arrière. Je n'en avais pas eu ni [vendredi], ni [samedi] matin, mais [dans l'après-midi] j'en ai à nouveau eu beaucoup. C'est clairement parce que j'ai trop poussé sur le pneu arrière que j'ai eu ce problème. C'était pire à chaque tour et je n'ai pas pu porter d'attaque sur Maverick."

Martín ne trouve pas de solution à ce problème, récurrent depuis quelques semaines et qui trouble le comportement de sa moto en entrée de courbe. Il peine également à en expliquer la cause : "En poussant fort sur le pneu arrière, on l'use différemment. Je ne sais pas, mais en tout cas l'équilibre du pneu semblait incorrect. Je ne comprends pas exactement. Avec la nouvelle moto, je crois qu'il faut qu'on soit vraiment prudent dans les premiers tours, pour ensuite pousser plus tard. [...] Au Qatar, déjà, et ici aussi, on a eu beaucoup de problèmes, donc il faut qu'on résolve ça, sinon on aura ce problème toute la saison."

"Les autres marques n'ont pas ça donc on doit y travailler et résoudre le problème", a ajouté le pilote espagnol. "[Vendredi] ça allait, [samedi matin] ça allait, et puis c'est revenu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi mais dans la matinée, avec un medium qui avait 24 tours, j'étais assez rapide, donc je suis confiant pour [la course]. Au Qatar, le dimanche, je n'avais presque pas ces vibrations. On verra si en gérant un peu le pneu, j'arriverai à les éviter."

La victoire était quand même proche

Ces vibrations ont peut-être privé Jorge Martín d'une 11e victoire en sprint mais il a néanmoins pris une solide troisième place. Il occupait déjà cette position sur la grille de départ, cependant il n'était plus que sixième à la fin du premier tour. L'Espagnol s'est ensuite vite débarrassé d'Enea Bastianini et de Jack Miller, et il a même pris l'avantage sur Marc Márquez, ce qui l'a fait remonter en troisième position, devenue deuxième après l'erreur de Pecco Bagnaia.

Jorge Martín n'a pas pu porter une attaque sur Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il était alors au contact de Maverick Viñales et semblait en mesure de l'attaquer, cependant il n'a pas trouvé l'ouverture et a même perdu le contact en toute fin d'épreuve, pour finalement être piégé par une offensive de Márquez dans le tout dernier tour. Martín pense qu'il aurait peut-être pu s'imposer s'il avait réussi à tenter un dépassement sur Viñales.

"Je pense que ma position a vraiment été conditionnée par le fait de ne pas pouvoir faire ce dépassement, sinon je crois que j'étais un peu plus fort et que j'aurais pu m'échapper, mais c'est comme ça. J'espère que [ce dimanche], avec le pneu medium, avec lequel je me sens plus en confiance, on pourra avoir une moto un peu plus stable."

"[Viñales] a fait de bons premiers tours", a expliqué le pilote Pramac, "impressionné" par la maîtrise de son compatriote. "Après, quand j'ai vu que Pecco était sorti large, je m'attendais à ce qu'il fasse plus d'erreurs et qu'il ralentisse un peu, mais le rythme est resté très rapide. Je pense que j'étais peut-être un peu plus rapide à certains moments, que j'aurais peut-être pu m'échapper, mais je n'ai pas pu tenter de manœuvre, c'était trop risqué. J'ai essayé de me rapprocher mais j'ai eu beaucoup de mal avec ces vibrations. Il a fait une très bonne course."

Quant au dépassement de Márquez, que le #93 met lui-même sur le compte d'une erreur, Martín reconnaît qu'il ne l'anticipait "pas dans ce virage" et pensait qu'il surviendrait "peut-être un peu plus tard" dans le tour : "J'avais beaucoup de mal avec la pression avant et je n'arrivais pas à être très fort sur les freinages. Il est resté derrière pendant de nombreux tours, alors il a pu voir où porter son attaque."

Le bon rythme affiché lors du sprint et les bonnes sensations avec le pneu medium rendent désormais Martín optimiste en vue de la course principale, qui aura lieu cet après-midi. "Je pense que je peux me battre pour la victoire, peut-être plus que pendant le sprint", a-t-il annoncé au site officiel du MotoGP. "Pendant tout le week-end, je n'ai pas été l'un des meilleurs avec le tendre, mais je l'ai été avec le medium."

Avec Léna Buffa