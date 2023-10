Martín fond sur Bagnaia et espère "continuer à rêver"

Les 66 points de retard que Jorge Martín affichait sur Pecco Bagnaia après la course sprint de Barcelone sont désormais quasi-intégralement effacés. Depuis le dimanche du Grand Prix de Catalogne, avec cet accident du champion en titre au départ de la course qui fera date assurément, le pilote Pramac semble inarrêtable.

Lors des trois dimanches et quatre épreuves du samedi qui se sont enchaînés depuis, Martín s'est imposé cinq fois et a obtenu une deuxième et une troisième places. Sur un maximum possible de 136 points, il en a empoché 122. Surtout, il a systématiquement battu Bagnaia, qui n'a pu prendre que 59 points depuis cet accident au départ du Grand Prix de Catalogne, lequel a marqué un tournant pour lui.

Aujourd'hui, la menace Martín est plus que jamais réelle, puisque trois petits points seulement séparent les deux hommes au championnat après le nouveau score parfait obtenu par l'Espagnol au Japon, le deuxième en trois week-ends. Il reste six Grands Prix pour les départager, soit 12 courses et 222 points en jeu.

"On est proches au championnat et je pense qu'on arrive à cette situation grâce à notre mentalité", a estimé Jorge Martín au micro du site officiel du MotoGP, à sa descente du podium de Motegi. "On a continué à pousser, à le mettre sous pression, essayé de gagner des courses. Et on savoure ce moment : on gagne des courses en MotoGP, c'est un rêve et il faut qu'on continue à rêver jusqu'à la fin de la saison."

"C'est super important de savourer ce moment. Je suis monté sur le podium sur les quatre dernières courses et j'en ai remporté deux. Je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille : essayer de gagner, être devant et savourer ce moment", a-t-il insisté.

Savourer le moment, cela veut dire aussi ne pas trop gamberger. Après son succès lors du sprint, samedi, l'Espagnol répétait déjà qu'il ne se sentait pas la responsabilité de gagner le titre. Comprenez par-là qu'il laisse la pression à son adversaire, qui par son statut de pilote d'usine a selon lui pour mission de coiffer la couronne. Cette position, il espère l'occuper en 2025 et, en attendant, il veut maintenir une approche des courses en apparence désintéressée.

"Le championnat est encore long. Si j'avais pensé au championnat, je n'aurais pas gagné", a-t-il assuré aux journalistes espagnols dimanche après-midi, "et en pneus slicks, je me serais plus retenu. Mais je profite du moment. C'était une journée où j'avais plus à perdre qu'à gagner, mais j'ai fini par gagner."

