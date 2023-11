Malgré la forme de Martín, Bagnaia affiche toujours sa sérénité

Jusque-là impériale, la saison de Pecco Bagnaia semble s'être déréglée depuis son highside au départ du GP de Catalogne. Alors qu'il comptait 66 points d'avance sur Jorge Martín avant ce douloureux épisode, la dynamique est depuis du côté du pilote Pramac, qui a fondu sur lui et a même prendre brièvement la tête du championnat le samedi en Indonésie, pour sept points.

Bagnaia était diminué physiquement face à un Martín dominateur à Saint-Marin, une semaine après son spectaculaire accident, mais il a surtout payé une chute à Buddh, où son rival a continué à lui reprendre des points. Martín aurait peut-être pris l'avantage pour de bon s'il n'était pas tombé à son tour dans la course principale à Mandalika et n'avait pas fait le mauvais choix de pneu arrière à Phillip Island, ce qui a permis à l'Italien de sortir renforcé des deux premières courses outre-mer.

Bagnaia s'est ainsi reconstruit une avance de 27 points en quittant l'Australie mais Martín a de nouveau été au dessus du lot à Buriram, avec deux victoires qui lui ont permis de réduire l'écart de plus de moitié. Malgré la forme étincelante de Martín, le Champion en titre se dit satisfait de l'enchaînement de trois week-end hors d'Europe puisque malgré les apparences, son avance a grandi.

"On a débuté ces trois courses outre-mer avec un écart de trois points et on les finit avec une avance de 13 points donc la balance est positive", s'est-il satisfait après sa deuxième place en Thaïlande, conquise après une pénalité pour Brad Binder. "Ce qui est bien, c'est qu'on a enfin retrouvé mes sensations."

Pecco Bagnaia

Depuis le GP d'Inde, Bagnaia s'est en effet plusieurs fois plaint d'avoir perdu son avantage dans les phases de freinage, un moment difficile que même son succès en Indonésie, après l'erreur de Martín, n'avait pas totalement balayé. Très souvent cette saison, l'Italien a été en difficulté le vendredi, au point d'être envoyé en Q1 à Mandalika puis à Phillip Island, avant de progresser le samedi et le dimanche, ce qui a mené à une réflexion sur son approche des week-ends.

En Thaïlande, Bagnaia a plusieurs fois assuré avoir corrigé ses problèmes, mais il a payé sa qualification en deuxième ligne et a souffert pendant le sprint : "[Dimanche], j'ai pu freiner tard, me battre beaucoup et j'étais très fort tout le week-end. Je suis juste très en colère [pour samedi] parce que j'ai trop manqué mon départ et que j'ai lâché trop de points dans une situation où j'étais rapide donc on doit faire mieux, on doit améliorer les premiers tours des courses sprint et le time attack."

Ce samedi difficile a plongé Bagnaia dans des bagarres pour la première partie de la course principale et son pneu arrière ne lui permettait plus vraiment de se battre quand il est revenu au contact de Martín et Binder. Il reste néanmoins satisfait de la façon dont il a géré sa course et d'avoir roulé dans le rythme des plus rapides en fin d'épreuve.

"C'était une course d'attaque parce que je pense que sans attaquer, j'aurais fini cinquième ou sixième. Avec tous les contacts que j'ai eus, c'était très difficile. C'était très important de revenir sur ceux de devant parce qu'ils faisaient un très bon travail dans les chronos. On a tout fait à la perfection mais il m'en manquait un peu à l'arrière. Pour les prochaines courses, je suis très content qu'on ait retrouvé notre vitesse."