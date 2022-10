Martín veut gagner en agressivité après avoir perdu ses duels

Jorge Martín a longtemps mené le Grand Prix d'Australie mais a souffert quand la lutte pour la première place s'est intensifiée. L'auteur de la pole a conservé la tête au départ et l'a occupée jusqu'à mi-course, sans jamais disposer de plus d'une demi-seconde d'avance sur son premier poursuivant. Au 14e tour, Álex Rins a pris l'avantage et Martín a aussi été doublé par Pecco Bagnaia, Marc Márquez et Marco Bezzecchi dans les instants qui ont suivi.

Relégué au cinquième rang, le pilote Pramac n'allait plus occuper la tête mais il est resté dans le groupe jouant la victoire. Il est un temps remonté au troisième rang avant de finalement dégringoler à la septième place, faisant notamment les frais de la spectaculaire remontée d'Enea Bastianini.

"Peut-être que je n'étais pas si lent quand j'étais premier", a commenté Martín, leader au moment où plusieurs pilotes temporisaient mais peu à l'aise quand la bagarre a débuté en raison de difficultés au freinage : "J'ai géré les pneus dans la première partie de la course et dès que j'ai commencé à attaquer un peu, j'ai été doublé par Rins, il revenait super vite. J'ai passé toute la course dans le groupe de tête donc j'avais la vitesse."

"J'étais un peu moins bon au freinage. Je n'avais pas la confiance pour freiner plus fort en entrée de virage et dans ce genre de course, si on ne double pas, on est doublé. C'est pour ça que j'ai fini à 0"8 aujourd'hui, ça me fait mal parce que si on est si proche, on peut gagner. Mais c'est comme ça et j'espère progresser sur ce front pour la Malaisie."

Martín a manqué de pugnacité

Jorge Martín espère en effet tirer les leçons de cette course. Le Madrilène reconnaît notamment ne pas avoir été assez suffisamment incisif face aux pilotes qui l'entouraient, constatant à ses dépens que Marc Márquez faisait preuve d'une agressivité bien plus efficace.

"J'étais calme quand je n'avais pas Márquez derrière ! Trois fois, il m'a doublé et m'a fait sortir large, donc je ne perdais pas une place mais deux. Cela compliquait tout. Mais c'est la course, je dois progresser et être plus agressif parce que c'est la seule façon de se battre pour la victoire et le podium."

Jorge Martín a souffert dans les duels en Australie

"Il y avait des moments où c'était limite [avec Márquez], c'est sûr, parce que j'étais déjà à l'intérieur, et ça me faisait perdre une place de plus", a ajouté Martín. "Ces manœuvres me fatiguaient mais on sait ce qu'il se passe dans ces conditions. Je vais essayer d'être aussi agressif que les autres à l'avenir."

Cette agressivité ne concerne pas que les duels en piste mais aussi la gestion du pneu arrière. Jorge Martín pense avoir été trop précautionneux pour en limiter la dégradation, payant peut-être des réglages faisant trop appel à l'antipatinage, alors que d'autres pilotes n'hésitaient pas à laisser leur moto glisser.

"Pendant la moitié de la course, ça allait plutôt bien, je sentais beaucoup d'adhérence. J'ai vu que Marc et Rins glissaient beaucoup alors que dans la dernière partie, on était peut-être prudents [du côté de Ducati]. Il faut aussi que je comprenne comment mieux utiliser le pneu arrière parce qu'en général, je le préserve trop et je finis la course un peu derrière alors que j'aurais pu le solliciter un peu plus."

"L'équipe et moi-même, on doit mieux travailler pour gérer ça. J'ai pu voir que toutes les autres Ducati accéléraient mieux que Marini et moi. C'était peut-être le moteur, je ne sais pas. On doit travailler sur ça."