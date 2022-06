Martín prendra des médicaments "puissants" pour pallier la douleur

Jorge Martín sera encore diminué physiquement ce week-end à Assen, et peut-être plus qu'au Sachsenring. Opéré de le main droite au lendemain du GP de Catalogne pour corriger un problème nerveux qui lui faisait parfois perdre des sensations, le pilote Pramac était de retour dès la course suivante mais a dû prendre des médicaments pour apaiser la douleur. Les trois journées sur sa Ducati en Allemagne n'ont pas facilité la cicatrisation et la gêne restera présente ce week-end.

"En fait, c'est peut-être pire que le week-end dernier parce qu'après les efforts que j'ai faits en course, lundi et mardi j'avais très mal, je n'ai même pas pu m'entraîner", a expliqué Martín. "Ici, je vais avoir mal avec tous les virages à droite mais je vais prendre des antalgiques puissants pour éviter la douleur, mais c'est notre travail et je vais essayer de faire de mon mieux."

Les prévisions météo annoncent un week-end très pluvieux, surtout pour la journée de vendredi, et une course sur piste humide serait synonyme de vitesses plus basses et donc d'un pilotage moins physique, mais Martín souhaite que le circuit reste sec : "Je préfère ne pas prendre de risques avant les vacances ! [rires] C'est mieux d'avoir des conditions sèches."

Jorge Martín a gagné en Moto3 à Assen, l'année de son titre en 2018, mais ce circuit a parfois été cruel avec lui. En 2016, il avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure à la main tandis qu'en 2019, pour son seul départ en Moto2 sur ce tracé, une chute avait mis fin à sa course.

L'an passé, pour sa première apparition sur le tracé néerlandais avec une MotoGP, le Madrilène payait encore les conséquences de sa chute à Portimão et avait dû abandonner, déjà en raison d'une main engourdie. Mais malgré ce poignet qui le gêne encore un an plus tard, Martín a bon espoir d'être dans le bon rythme ce week-end.

"Avant c'était un bonne piste pour moi et l'an dernier j'étais assez performant, même si je n'étais pas à 100% après la blessure. Je me sens fort donc cette année, avec la nouvelle moto, je sens qu'on est plus forts sur des pistes comme le Sachsenring et ici. On est impatients. C'est dommage, il semble qu'il va pleuvoir durant la majeure partie du week-end. Ce n'est pas une chose que je souhaite mais c'est la même chose pour tout le monde. Sur le sec, je sens qu'on peut faire une très bonne course."