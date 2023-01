Martín se dit ouvert à d'autres marques que Ducati

Jorge Martín en discussion avec Yamaha, c'est la rumeur qui court depuis plusieurs semaines. Tandis que la saison 2023 n'est même pas encore lancée et que les présentations d'équipe viennent tout juste de démarrer, l'Espagnol pourrait déjà penser à l'après et quitter Ducati, avec qui il roule depuis trois ans.

Interrogé à ce sujet en marge de la présentation de son équipe, Pramac, le principal intéressé n'a pas caché laisser la porte ouverte à toutes les éventualités, dont celle de rester avec le constructeur italien. "Au final, le marché bouge et dès qu'il y a une possibilité de [voir quelqu'un] bouger, tout le monde parle. On est ouverts à tout : à rester avec Ducati, à bouger... il faut juste attendre mais notre principal objectif est de rester concentrés sur la saison, de se battre pour des victoires et pour le titre si c'est possible. Après ça on verra si on bouge ou pas", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

Dès lors, les propos du jeune Espagnol font sens quand on connaît son parcours avec la marque de Borgo Panigale. Arrivé seulement en 2021 en MotoGP, il a impressionné par sa vitesse et la victoire décrochée dès son sixième Grand Prix. Largement félicité par Ducati, il touchait du doigt la promotion dans l'équipe officielle à compter de 2023, mais a dû composer l'an dernier avec une GP22 capricieuse, une série de chutes ainsi qu'une blessure qui n'ont pas joué en sa faveur. Finalement laissé chez Pramac une troisième saison, il a vu Enea Bastianini lui ravir la place tant espérée.

Martín devra donc composer à nouveau avec un statut de pilote indépendant, qu'il apprécie néanmoins grâce à la structure qui l'accompagne. "C'est ma troisième année chez Pramac et c'est la première fois que je reste plus de deux ans dans une équipe et c'est important, je pense qu'on est une famille", a-t-il souligné. Pas de quoi, donc, affaiblir le moral du #88, qui reste toujours déterminé à évoluer aux avant-postes et qui compte pour cela sur l'expérience qu'il a désormais acquise après une saison particulièrement éprouvante en 2022.

"Je pense que je suis un pilote bien plus mature maintenant, je pense bien plus aux choses et j'essaye de bien comprendre chaque dépassement que je fais. Je suis certain qu'on va beaucoup progresser. C'est sûr que les dernières blessures n'ont pas aidé mais on essaye toujours de progresser aussi par rapport à ça", a-t-il ajouté. "La saison s'annonce géniale et on va être super compétitifs. Ça va être une saison dont on va profiter."

