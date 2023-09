Martín se sent plus fort que jamais après une nouvelle démonstration

Jorge Martín est l'homme du moment en MotoGP. Depuis le dernier succès de Pecco Bagnaia au Red Bull Ring, le pilote Pramac a fait passer son retard sur le champion en titre de 62 à 33 points. Martín a été aidé par l'abandon de Bagnaia à Barcelone et le fait qu'il était affaibli à Misano, mais il a aussi dominé les trois dernières courses, les deux épreuves du GP de Saint-Marin et le sprint de Buddh.

"Je sais que je suis le meilleur Jorge Martín que j'ai été dans ma carrière", a estimé l'Espagnol samedi, estimant avoir récemment eu un déclic : "J'espère continuer à progresser. J'essaie de travailler chez moi, d'analyser beaucoup d'informations, de regarder des vidéos et d'améliorer mon style. Je pense que j'ai fait de gros progrès à Misano, avec un changement dans mon pilotage. J'espère pouvoir encore progresser."

"C'est ouvert [au championnat] et je me sens beaucoup mieux qu'en début de saison", a souligné Martín sur le site officiel du MotoGP. "Je suis assez content. Je sens que la moto fonctionne super bien. Je connais ma moto, on ne change rien et c'est le plus important. On ne travaille que sur de détails."

Le changement dans son pilotage qu'évoque en revanche le pilote Pramac semble être lié à une plus grande agressivité au freinage, et celle-ci l'a notamment aidé en qualifications. Alors qu'il ne s'était élancé que deux fois en première ligne en 11 courses cette année, il a signé la pole à Misano et pris la deuxième place sur la grille à Buddh, où il a mené le sprint de bout en bout après avoir fait le holeshot. Bagnaia était déjà relégué à plus d'une seconde à la fin du premier tour et l'écart a même dépassé les deux secondes à partir de la septième boucle, avant que Martín assure en fin d'épreuve, permettant à son rival de revenir à 1"389 sous le drapeau à damier.

Même s'il estime qu'il était "difficile de garder la concentration" avec les changements de programme causés par la pluie, Martín retient surtout que "tout s'est bien passé" pour lui samedi : "J'ai pris un bon départ. C'était un peu mon plan, et après, j'ai été impressionné d'avoir déjà une avance d'une demi-seconde dans le premier tour. À partir de là, j'ai essayé d'attaquer plus pendant deux ou trois tours pour essayer d'augmenter cet écart. C'est ce qu'il s'est passé donc je suis assez content."

Jorge Martín s'est vite échappé pendant le sprint

"Les conditions de piste étaient également bonnes. Je pense que c'était sympa de rouler avec une température plus faible, et tout fonctionnait un peu mieux. Je suis aussi content d'être le premier à gagner en Inde, j'aime vraiment cette piste. J'espère qu'on va pouvoir progresser un peu [ce dimanche] et garder les autres derrière."

Martín se méfie de Bezzecchi et Bagnaia pour la course

La concurrence pourrait être plus forte ce dimanche avec un Bagnaia habitué à monter en puissance tout au long du week-end et un Marco Bezzecchi, auteur de la pole, qui pourrait être redoutable. Le pilote VR46 a été très retardé par son accrochage avec Luca Marini au départ mais il a ensuite réalisé une spectaculaire remontée jusqu'à la cinquième place, avec le meilleur tour à la clé. Alors qu'il n'avait "pas besoin d'être à 100%" samedi, Martín craint ses deux rivaux italiens pour la course principale, avec néanmoins l'espoir d'avoir la capacité à leur répondre.

"C'est sûr que la course [sprint] aurait été beaucoup, beaucoup plus rapide [si Bezzecchi avait été à l'avant]. Je pense quand même que j'avais cette marge pour attaquer un peu plus. Quand on est derrière et qu'on remonte, on doit se donner à 120%. C'est sûr que [dimanche], il y aura Bez, que Pecco va réduire l'écart. Ce sera une autre histoire, un programme différent aussi. Il fera beaucoup plus chaud donc ce sera très différent, mais je vais faire de mon mieux et essayer de faire la même chose."

Pour s'offrir un quatrième succès consécutif, Martín devra lui aussi hausser son niveau de jeu, ce qu'il pense possible dans certaines courbes : "J'ai un peu progressé dans certains virages par rapport à la matinée [de samedi] ou [vendredi], dans les freinages. Je suis assez fort aux virages 3 et 4 mais je ne sais pas. Au premier virage, j'ai eu du mal à être plus performant que les autres tout le week-end mais aux virages 3 et 4, j'ai vu que j'étais plus rapide. J'ai un peu perdu confiance au virage 8 à cause de ma chute [en EL2] puis en course, j'ai senti que j'étais vraiment, vraiment lent à cet endroit, donc je vais essayer de progresser."