Pour Pramac, Martín est "encore plus fort" et "le meilleur" en 2024

Après le premier quart de la saison MotoGP, Jorge Martín a pris un bel avantage sur le reste du plateau. L'Espagnol est 38 points devant Pecco Bagnaia au championnat, une avance conséquente bien qu'il pourrait vite la perdre puisqu'un week-end parfait permet d'engranger 37 unités. Ce n'est cependant pas le scénario qui se dessine, Martín affichant une spectaculaire constance au premier plan.

Depuis le début de l'année, le pilote Pramac a remporté trois sprints et terminé à la troisième place dans les deux autres. Le dimanche, il s'est imposé deux fois et il n'y a qu'au GP d'Espagne, où il est tombé alors qu'il était en tête, qu'il n'a pas terminé parmi les quatre premiers. Dans son équipe, on estime que Martín est devenu le pilote le plus complet du plateau, ce qui en fait l'un des principaux favoris pour le titre.

"On n'a jamais vu ça de la part de Jorge", a résumé Gino Borsoi, le team manager de Pramac, au site officiel du MotoGP. "On sait que c'est un pilote talentueux, il a montré sa vitesse l'an dernier, surtout en fin de saison, mais cette saison, il est encore plus fort. Pour le moment, il a fait des courses incroyables et [au Mans], c'était sa meilleure course de la saison. Il a pu se battre face à des pilotes incroyables et gagner la course. La veille aussi, et il a fait le record en qualifications."

"Que dire de plus sur Jorge ? C'est un pilote incroyable. On sait qu'on a une nouvelle chance [de titre] cette saison. On verra comment ça va se passer mais en ce moment, je pense que l'on a le meilleur pilote."

Par le passé, Martín était déjà capable de ces performances qu'il a réalisées depuis le début de la saison, cependant il payait son inconstance. Malgré sa chute de Jerez, il semble avoir corrigé cette faiblesse cette année, après avoir porté une attention particulière à l'aspect mental dans sa préparation, élément qu'il a reconnu avoir trop négligé par le passé.

"Il a fait un nouveau pas en avant, surtout dans son état d'esprit", a confirmé Borsoi. "Disons que son état d'esprit est meilleur que l'an dernier. Il a tous les outils, il sait qu'il a la moto, il sait qu'il a une équipe incroyable derrière lui, il a une nouvelle bonne chance [de titre] cette année."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

L'an passé, Pramac s'était pris à rêver d'un titre de Martín, resté dans la lutte avec Bagnaia jusqu'à la dernière course de la saison. L'espoir est donc toujours bien là cette saison, seulement un rival semble s'être ajouté à l'équation : Marc Márquez, qui n'a que deux points de retard sur Bagnaia et s'est joint à la lutte au tout premier plan lors des dernières courses.

Alors que Martín a réussi à devancer ses deux rivaux au Mans, Borsoi estime qu'un titre conquis face à deux pilotes d'un tel calibre aurait une immense valeur : "Ce sera le scénario idéal, pour Jorge et l'équipe, si l'on parvient à battre Pecco et Marc Márquez, qui a encore fait preuve d'une vitesse incroyable [au Mans]."

"Ce serait encore mieux parce que si on gagne le championnat alors que les autres pilotes ne sont pas tellement rapides, c'est bien mais ce n'est pas aussi incroyable que cette saison. On a un spectacle parfait, des courses incroyables comme [au Mans]. Pour nous, c'est génial à voir, je pense que les spectateurs sont ravis de voir un tel spectacle. J'espère que l'on aura encore ce genre de courses à l'avenir. Si on peut battre ces gars, c'est vraiment sympa."

Rester concentré sur le titre 2024

Pour atteindre cet objectif, l'ancien pilote estime que Martín doit simplement rester sur sa lancée, sans chercher à réinventer la roue : "Sur chaque circuit, il faut juste travailler sur le week-end et ne rien faire de particulier, parce que la vitesse est là, et ce tous les week-ends, pas seulement dans une course."

"Il n'y a pas les hauts et les bas qu'il pouvait avoir l'an dernier. Sa vitesse est tout le temps là donc on pourrait devenir fous à essayer de trouver quelque chose de différent de ce que l'on a actuellement. On sait qu'on a une bonne base, qu'on a tout pour se battre. On verra jusqu'où on ira. Il ne faut pas devenir fou pour le championnat mais on a une chance incroyable."

Une chance qui sera peut-être la dernière, Pramac s'attendant à perdre son pilote en fin de saison. Jorge Martín ne cesse de répéter sa volonté de rejoindre une équipe officielle, Ducati en priorité, et partira probablement pour la concurrence s'il n'obtient pas satisfaction. Gino Borsoi préfère se tenir éloigné de ces débats, son unique volonté étant de mener son pilote au titre cette année.

"Mon opinion est simple. Tout le monde parle de l'avenir de Jorge : est-ce qu'il va rester avec nous, rejoindre Ducati ou une autre usine ? Pour le moment, on est vraiment concentrés sur notre saison. On sait qu'on a une bonne chance, une chance incroyable. Tout le monde parle de l'avenir, je veux parler du présent. On est en tête, on a un pilote incroyable qui est premier du championnat, donc gardons cet état d'esprit et plus tard, on pourra peut-être parler du futur. Mais le moment n'est pas venu."