Martín promu dès 2024 ? "Pas juste" pour Bagnaia, "étrange" pour Zarco

À moins de trois semaines de la fin de la campagne 2023 et du premier test de l'intersaison, le plateau MotoGP n'est toujours pas fixé. Il ne manque pas uniquement le nom du coéquipier de Joan Mir chez Repsol Honda : avec la tournure prise par le championnat ces dernières semaines, une nouvelle rumeur a en effet vu le jour, suggérant que Jorge Martín, actuellement en lutte pour le titre, pourrait prendre la place d'Enea Bastianini dans l'équipe officielle Ducati dès la saison prochaine.

L'Italien arrive au bout d'une première année très compliquée à ce poste, gâchée dès le début par une blessure puis par une adaptation très difficile à la version 2023 de la Desmosedici, qui représentait deux crans d'évolution par rapport à celle avec laquelle il avait brillé l'an dernier sous les couleurs de Gresini Racing.

Lorsqu'il tenait tête à Bagnaia la saison dernière, Bastianini avait réussi à convaincre Ducati de le promouvoir et de laisser Martín dans le team Pramac. Une décision que l'Espagnol avait eu du mal à digérer, avant de dépasser sa frustration cette année pour malgré tout s'affirmer comme candidat au titre. Or, avec la multiplication de ses succès au cours de la saison, Martín a repris un très net avantage, mathématique mais aussi psychologique, sur Bastianini. Si l'on pensait que cela l'aiderait à obtenir la promotion espérée pour 2025, les spéculations indiquant que cela pourrait être avancé d'un an vont actuellement bon train.

Interrogé sur cette question brûlante pendant la conférence de presse de présentation du GP de Malaisie, ce jeudi, Pecco Bagnaia est resté très avare en commentaire sur le sujet. "Je n'ai jamais été impliqué dans ces décisions et je ne souhaite pas l'être. Je pense que pour Enea, ce ne serait pas juste après la saison qu'il a eue", a néanmoins souligné le champion en titre. "Mais je suis juste là pour rouler et il vaut mieux poser la question à [Martín], pas à moi."

Et Jorge Martín ne s'est pas fait prier pour commenter la question avec moins de timidité que son rival, ne cachant pas son ambition de rejoindre l'équipe officielle le plus tôt possible. "Mon objectif est de viser une équipe d'usine pour les saisons 2025 et 2026, mais mon rêve maintenant c'est de porter du rouge, alors si ça pouvait être avancé à l'année prochaine, je serais ravi, tout comme je serais ravi si je restais chez Pramac. Ça dépend d'eux", a-t-il souligné.

"Mon objectif est d'intégrer l'équipe rouge, et pourquoi pas de l'anticiper. Mais c'est quelque chose auquel je ne pense pas pour l'instant. Je veux continuer à obtenir de bons résultats, je ne veux rien changer. Je suis heureux chez Pramac, j'ai une famille ici et je gagne. Après, je ne dis pas que ce serait mieux d'aller là-bas, mais je pense que c'est l'objectif de tous les pilotes."

La situation délicate de Bastianini

Pour son actuel coéquipier, Johann Zarco, cette éventualité de voir Jorge Martín rejoindre l'équipe d'usine dès l'an prochain, "ce serait le pire pour le team Pramac". Et le Français de défendre : "Tout fonctionne bien, il peut se battre pour le titre. Pour Campinoti, ça ne serait pas bon. Et puis, pour le team d'usine, ce seraient juste des problèmes en plus pour Pecco."

"Ce serait juste étrange parce que les contrats sont signés, alors pourquoi faire un changement comme ça ? Je crois que l'année dernière Martín a signé pour deux ans ; chez Ducati, oui, mais avec Pramac, en ayant la moto d'usine et pratiquement comme s'il était dans une équipe d'usine. Compte tenu de ses résultats, il peut mériter le guidon officiel mais étant donné ce qu'ils ont signé avant, ce serait étrange, ou ça voudrait dire que Bastianini devrait être mis dehors. Certes, Bastianini n'a pas obtenu les sensations qu'il voulait cette année, mais il a aussi eu cette grosse blessure en début d'année. Alors ce serait très étrange, et encore une fois, [ce serait] un jeu de contrat qui fait parfois perdre espoir !"

Questionné sur le caractère injuste d'un tel changement pour Bastianini, alors que lui-même a pu ressentir cette frustration l'an dernier, Martín a botté en touche. "Je ne sais pas quoi dire. Je me concentre sur mes résultats et je crois que mes résultats prouvent que je mérite cette place. Ce qu'il pourrait penser ou ressentir, il vaut mieux le lui demander", a-t-il suggéré.

Enea Bastianini s'est bel et bien vu demander s'il se sentait sous pression face à l'éventualité que le pilote madrilène remporte le titre et s'il était envisageable alors qu'il passe chez Pramac. "Non, ça n'est pas la question", a-t-il répondu en cette veille de premiers essais à Sepang, "la question c'est que je veux me voir au top. C'est ça qui est très important en ce moment, car j'essaye de beaucoup bouger sur la moto, de trouver toutes sortes de solutions, mais rien ne change. Pour moi, il est important de redevenir rapide, juste ça, le reste n'a pas d'importance."

"On n'en a pas parlé", a ajouté Enea Bastianini en évoquant le management de Ducati. "J'ai été confirmé à Misano et je pense que je reste confirmé."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini sent la menace de plus en plus forte.

Accidenté au Portugal dès la première course, Bastianini a relancé sa saison en Italie, mais en devant toujours composer avec les séquelles d'une blessure à l'épaule. Une autre blessure l'a ensuite stoppé au mois de septembre, entraînant de nouveaux forfaits. Après ce parcours haché (il n'a disputé que la moitié des Grands Prix) et compliqué, il reste insatisfait de ses sensations, mais retrouve enfin cette semaine une piste qu'il a déjà arpentée avec la GP23, lors des essais de pré-saison.

"Ça a été très difficile dès le début. Les autres pilotes Ducati sont rapides, et pas moi", a-t-il observé avant de lancer ce GP de Malaisie. "Ça n'est pas très bon, parce que je connais le potentiel, mais chaque fois que je fais quelque chose de plus sur la moto, il ne se passe rien, rien ne change, et ça, ça me rend un peu nerveux. Lors des dernières courses, j'étais très nerveux et ça n'est pas bien si on veut être rapide."

"J'ai vu beaucoup de données lors des trois dernières courses", a ajouté le pilote italien au sujet de ses difficultés, concentrées sur la phase d'entrée dans les virages. "C'est étrange, car l'un de mes principaux points forts est maintenant un problème. J'ai vu que les autres pilotes font des choses différentes. Jorge et Pecco ont changé de style par rapport à l'année dernière, et il faudrait probablement que je fasse pareil pour cette moto. On verra ensuite comment ça sera avec la nouvelle moto, mais je reste concentré pour essayer de faire la meilleure fin de saison possible et pour m'adapter à la moto."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Germán Garcia Casanova