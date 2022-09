Martín retrouve le podium et la confiance sur la GP22

Jorge Martín a retrouvé le podium lors du Grand Prix du Japon, et a ainsi mis fin à une période de six courses en dents de scie et durant lesquelles il n'avait jamais été pleinement compétitif.

Qualifié au cinquième rang, le pilote espagnol a réalisé un excellent départ et s'est immédiatement emparé de la première place avant de la rendre au poleman Jack Miller dans le troisième tour. Installé dans sa roue, il a rapidement compris qu'il lui serait impossible de suivre son rythme sous peine de détruire ses pneumatiques et notamment l'arrière. À l'inverse de l'Australien et de Brad Binder derrière lui, il a préféré conserver le medium et n'a pas opté au dernier moment pour le dur.

"C'est sûr que le dur était un meilleur choix aujourd'hui mais on a tenté notre chance et [on s'est dit que] le medium serait peut-être meilleur. C'était difficile, après ne pas avoir fait beaucoup de tours sur le sec c'était incertain", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP.

S'il est toutefois parvenu à gérer à la fois ses gommes et son avance de plusieurs secondes sur Binder sur la majorité de la course, il a été contrait de ralentir le rythme à 12 tours de la fin après s'être fait une grosse chaleur, ce qui a permis au pilote KTM de revenir et de finalement le doubler dans le dernier tour, reléguant ainsi l'Espagnol au troisième rang.

"J'étais à trois secondes de Brad mais j'ai eu un problème et j'ai failli tomber. Je suis vraiment passé tout près d'un highside en entrant dans l'avant-dernier virage, alors j'ai commencé à faire le dernier secteur avec un rapport différent et je perdais déjà deux ou trois dixièmes à chaque tour. C'est comme ça. Mais même avec ces difficultés j'ai pu me battre pour le podium et y remonter, alors je suis content et j'ai hâte d'être à la prochaine."

"J'espère poursuivre sur cette lancée et continuer à progresser avec cette moto. Il a été difficile de trouver un set-up de base mais on y arrive et on essaye de la connaître un peu mieux course après course."

Jorge Martín en tête du GP du Japon

ll est vrai que si Martín dispose de la Desmosedici 2022, il s'est retrouvé en difficulté cette saison, notamment au freinage, et n'a cessé de chercher des pistes d'amélioration avec son équipe. Une situation assez bancale selon lui et qui l'a fortement pénalisé.

"J'ai revu la course de 2019 et aujourd'hui les points de freinage sont peut-être 20 mètres plus loin. J'ai eu du mal à aller plus loin dans les freinages, mais Jack et Pecco [Bagnaia] ont fait de très bon progrès pendant l'année. J'essaye encore de comprendre comment freiner si fort. Avec cette nouvelle moto, j'ai encore du mal à avoir un set-up de base pour me sentir en confiance. À chaque course c'est différent, c'est le principal problème, et j'aimerais juste qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on conserve la même moto, avec simplement quelques petits changements. C'est le principal problème, mais cela semble aller mieux depuis le test de Misano", a-t-il assuré.

"Je suis content en tout cas, on le mérite. Avec cette nouvelle moto on a eu du mal toute l'année et j'espère que tout va se remettre en place pour l'année prochaine. [...] Je retrouve la confiance qui me manquait à l'avant, j'ai commencé à freiner un peu plus fort et je m'habitue à cette nouvelle moto avec laquelle il est pour le moment difficile de définir un set-up de base. Alors je suis content et j'espère poursuivre sur cette lancée en Thaïlande."

Le pilote Pramac sera en effet en piste dès vendredi à Buriram et découvrira également le tracé au guidon d'une MotoGP puisqu'avec l'annulation de la tournée outre-mer depuis la pandémie de Covid, Martín n'y a plus roulé depuis le Moto2. Rassuré par sa performance au Japon, il espère y obtenir la confirmation de ses progrès. "C'est génial de monter sur le podium. J'espère y remonter encore cette année et me battre pour cette victoire qu'on attend vraiment."

Avec Léna Buffa