Jorge Martín ne se savait pas capable d'un si bon chrono

Jorge Martín a une nouvelle fois été l'homme fort des qualifications à Sepang. Mais alors qu'il n'avait devancé Marc Márquez que de 0"013 il y a une semaine en Australie, le pilote Pramac a cette fois largement dominé la concurrence, repoussant le deuxième, Enea Bastianini, à 0"456 grâce à un chrono record qu'il ne pensait pas possible.

"C'est toujours difficile de rouler en 1'57 et il faisait vraiment chaud aujourd'hui donc je ne m'attendais vraiment pas à faire ce temps", a commenté Jorge Martín en conférence de presse après sa pole. "Et j'avais un peu perdu confiance après la chute en EL4. Le premier tour était en 1'58"2 et j'avais fait deux erreurs donc je me suis dit que c'était peut-être possible."

"Je pensais que d'autres pilotes feraient mieux, c'est pour ça que j'ai attaqué plus. Le tour en 1'57"7 était incroyable. Je suis impatient de voir les données pour comprendre comment j'ai fait parce que j'étais vraiment à la limite. C'est incroyable, je suis vraiment heureux."

La chute de Martín à l'épingle du virage 9 juste avant les qualifications aurait pu entamer sa confiance mais il a finalement très vite retrouvé le bon rythme et a été impressionnant dès le début de la Q2 : "Je commençais juste les EL4, c'était le troisième tour. J'ai essayé d'attaquer un peu plus au virage 9, j'ai relâché les freins trop tôt et j'ai perdu l'avant."

"Je n'y pense pas beaucoup parce que je me suis immédiatement senti bien sur la deuxième moto, avec des réglages différents. C'était juste une petite chute. J'ai perdu confiance sur l'avant dans ce virage mais je l'ai retrouvée ensuite, donc ce n'était pas un problème."

La victoire comme seul objectif

Jorge Martín

Cette chute a néanmoins privé le poleman de son travail d'évaluation des pneus mais cela ne l'inquiète pas véritablement pour la coure, ayant été performant avec les deux types de gommes auxquels les pilotes songent pour la course.

"Le rythme est bon. Je suis tombé quand je voulais un peu mieux voir la combinaison medium-tendre. Mais même avec le medium à l'arrière, j'avais un bon rythme donc je pense être un des plus forts pour demain. Ça sera dur physiquement, il faudra gérer au début mais ça sera la même chose pour tout le monde donc on fera de notre mieux."

L'ambition de Martín est telle que la présence de Pecco Bagnaia, en mesure de décrocher le titre ce week-end, en troisième ligne le préoccupe peu. "Je ne me soucie pas du championnat", a-t-il précisé au site officiel du MotoGP. "C'est leur problème, ils doivent se battre, je vais viser la victoire."

"Dans les dernières courses, j'avais le rythme pour la victoire", a-t-il ajouté, se voyant parmi les "trois plus forts" pour dimanche : "Il faut passer un cap mentalement. On est presque les plus forts de la grille donc il faudra prendre des risques et essayer de gagner la course demain."

En difficulté et souvent à terre en début de saison, Jorge Martín a progressé quand il est revenu à une ancienne configuration de sa fourche. Sa moto a depuis peu évolué et il a ainsi pu gagner en confiance course après course, ce qui l'a aidé à se qualifier en première ligne pour la troisième course consécutive.

"On était vraiment perdu avec l'avant en milieu de saison, j'ai fait beaucoup de changements sur les fourches et c'est ce qui m'a fait perdre en confiance. Avec mes réglages classiques, j'ai toujours été très rapide. On ne change plus la moto, c'est le principal, et c'est pour ça que je suis redevenu compétitif."