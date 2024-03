Jorge Martín savoure "une victoire très mature" au GP du Portugal

Pour la première fois depuis le GP de Thaïlande disputé à l'automne dernier, Jorge Martín est monté sur la plus haute marche du podium. Pour y arriver, il a de toute évidence tiré les leçons des événements de ce début de championnat, puisqu'il a bondi pour prendre les commandes de la course à l'extinction des feux, ce qu'il avait regretté de ne pas avoir fait il y a deux semaines au Qatar, et il s'est ensuite efforcé de ne plus être repris par la suite.

Cette sixième victoire dans sa carrière MotoGP est, pour lui, celle de la maturité. Celle dont il a fait preuve pour correctement étudier la typologie de la course et attaquer au moment opportun. Mais aussi celle qu'il tire de ses expériences passées, lui qui a parfois péché par excès d'ambition et y a perdu gros lorsqu'il se battait pour le titre la saison dernière.

"La constance qu'on affiche est ce qui compte le plus", analyse Jorge Martín. "Aujourd'hui, la clé c'était le départ. J'étais vraiment focalisé sur le fait de prendre la tête dès le premier virage, et ensuite j'ai essayé de fermer la porte au virage 3, parce que je savais que c'était déterminant pour gagner aujourd'hui."

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix du Portugal

Durant 24 tours, le pilote Pramac a devancé Maverick Viñales et Enea Bastianini. Après avoir bouclé le premier tour avec cinq dixièmes de marge, il a fait osciller l'écart tel un métronome, le maintenant constamment sous la seconde, ce qu'il a jugé suffisant.

"J'ai essayé de gérer un peu au début, mais en prenant ces deux ou trois dixièmes [d'avance] pour réussir à me maintenir aux commandes. Et dès que j'ai commencé à pousser, j'ai vu qu'ils n'arrivaient pas à combler ce retard. En tout cas, dès qu'ils se rapprochaient un peu, j'allongeais à nouveau. Je crois que c'est une victoire très mature", juge-t-il donc.

"Quand ils étaient à deux ou trois dixièmes, ça n'était pas facile mais dès que j'ai porté cet écart à sept dixièmes, je me suis dit que c'était le moment de maintenir cet écart. Je me suis souvenu de l'Indonésie et je me suis dit que la victoire était la même avec huit dixièmes qu'avec trois secondes, alors ça allait ! S'ils me reprenaient un dixième, j'allais ajouter un dixième, j'avais cette marge pour pousser un peu plus fort. Je suis super content parce que je pense que c'est vraiment une victoire mature."

Cette victoire est la sixième de Jorge Martín dans un Grand Prix MotoGP. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je suis très fier du travail qu'on a fait tout le week-end. Je savais qu'avec le pneu medium je me sentirais beaucoup mieux", rappelle le pilote espagnol, qui avait dû se contenter de la troisième place samedi lors du sprint, où le pneu soft s'était imposé et où les vibrations étaient réapparues sur sa moto, un souci qui le gêne régulièrement depuis qu'il est passé à la version 2024 de la Ducati.

"Un gros soulagement"

Aujourd'hui, il n'a eu aucun souci avec sa moto et a cru en lui. "Je savais de quoi j'étais capable. J'ai tout de suite commencé vite, je voulais prendre la tête, et ensuite j'ai essayé d'être bon avec mes pneus, de gérer un peu la gomme arrière. Puis, petit à petit, j'ai amélioré les chronos, mais Maverick et Enea étaient super proches. À un moment donné, j'ai creusé une petite avance. J'ai fait de mon mieux. J'ai pris sept ou huit dixièmes d'avance et c'était suffisant pour gagner. J'ai martelé, j'ai essayé de m'améliorer tour après tour."

"C'est un gros soulagement après la saison dernière, je sens que je suis compétitif", admet le vice-Champion du monde en titre. Et il ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour les événements qu'il a vécus ici-même à ses débuts dans la catégorie MotoGP, lorsqu'un grave accident a bien failli le pousser à tout arrêter.

"C'est une piste sur laquelle j'ai pratiquement tout perdu en 2021. Je me suis cassé neuf os au virage 7, et aujourd'hui je suis ici à la première place. Je suis reconnaissant envers cette piste et je crois que ça m'apporte aussi beaucoup de maturité pour le futur", conclut-il.

Cette victoire permet à Jorge Martín de prendre la tête du championnat, en profitant également de la chute de Pecco Bagnaia, qui s'est accroché avec Marc Márquez. Lui qui n'avait jusqu'à présent figuré au sommet du classement général que deux fois à la suite de succès en course sprint, il repart du Portugal avec une marge nette de 18 points.