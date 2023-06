Martín surpris d'avoir pu suivre un Bagnaia "imbattable"

Jorge Martín n'aurait certainement pas parié sur sa deuxième place en arrivant au Mugello. Lointain 13e sur ce circuit l'an passé, il n'avait pas de gros espoirs en arrivant en Toscane mais a finalement été le seul capable de suivre Pecco Bagnaia en course... sans jamais être suffisamment proche pour porter une attaque. Le résultat reste néanmoins très satisfaisant.

"J'étais vraiment inquiet pour cette piste", a reconnu Martín sur le site officiel du championnat. "Pendant les trois semaines avant la course, j'ai pensé à l'an dernier, c'était vraiment, vraiment mauvais ! Mais dans la première séance j'étais rapide et à partir de là je me suis senti bien. Tout le week-end, j'ai été derrière Pecco, à deux ou trois dixièmes. Je pense qu'on a réduit cet écart pour [dimanche], pas au point de gagner parce qu'il était imbattable."

"Mon objectif était le top 5 et on est deuxièmes donc je n'aurais pas pu en demander plus. Je suis super content. C'était l'une des courses les plus dures de ma vie physiquement parce qu'avec le tendre à l'arrière, la moto a commencé à beaucoup bouger. C'était très physique mais j'ai vu l'arrivée et j'ai pris la deuxième place."

Le pilote Pramac était le seul pilote sur le podium à avoir opté pour cette gomme tendre à l'arrière, Bagnaia et Johann Zarco ayant préféré le medium sur un asphalte très chaud. Martín savait que son pneu ne lui permettrait pas d'attaquer durant toute la course mais n'a jamais envisagé de prendre le départ avec le medium.

"Avant la course je pensais que c'était la seule option parce que c'était impossible de prendre le medium pour moi", a expliqué Martín en conférence de presse. "Je ne l'ai pas fait fonctionner de tout le week-end. Je l'ai encore testé pendant le warm-up mais j'étais encore lent."

Jorge Martín

"Je savais qu'à un certain stade, le pneu arrière allait se dégrader", a-t-il reconnu. "Le moment où j'ai cru que j'aurais une chance de victoire, c'est là que j'ai senti la dégradation ! À 12 tours de l'arrivée, j'ai commencé à sentir des mouvements. J'ai failli perdre l'arrière à plusieurs endroits."

"Je me suis dit 'ok, la victoire n'est pas possible, je vais essayer de rester au contact de Pecco, de maintenir ceux de derrière à plus de deux secondes pour finir sur le podium' et je l'ai fait. Les deux derniers tours étaient difficiles parce que le pneu était très chaud. C'est incroyable d'avoir fini deuxième."

Depuis Jerez, Martín a terminé toutes les courses, celles du samedi comme celles du dimanche, parmi les quatre premiers, et même sur le podium depuis le Mans. Désormais troisième du championnat, il se sent dans une excellente dynamique et même capable de poursuivre sa marche en avant : "Je sens qu'on a trouvé la constance qui nous manquait la saison passée. Le package est meilleur que l'an dernier. On ne touche pas la moto, c'est la nôtre et on essaie d'améliorer le pilotage."

"Je sens que je serai plus fort dans la deuxième partie de la saison", a prévenu l'Espagnol. "Certaines pistes correspondront mieux à mon style, normalement je serai plus rapide. C'est encore très loin et Pecco est dans un grand moment, mais le championnat est aussi un objectif. Je vais essayer de travailler, de progresser et on verra en fin de saison."