Martín voit de "très bonnes choses" sur le moteur Ducati 2024

Jorge Martín n'a pas tardé à marquer les esprits au test de Sepang, en signant le meilleur chrono de la journée avec deux dixièmes d'avance sur son premier poursuivant. Pourtant le vice-Champion du monde 2023 l'assure, il n'a absolument pas cherché à se montrer en haut de la feuille des temps, sa journée ayant surtout été axée sur des comparaisons entre le moteur 2023 et la nouvelle version développée par Ducati.

"Aujourd'hui, je n'ai pas trop regardé les chronos", a assuré Martín. "J'ai surtout cherché à comprendre exactement quel moteur était le meilleur, parce qu'on s'est concentrés sur le moteur. J'ai fait le chrono avec le nouveau mais je pense que ce n'est pas la chose la plus importante à regarder, c'est plus une question de performances, de comportement, de connexion avec l'accélérateur. Je me suis concentré sur ces choses-là. Il y a du positif et du négatif, on doit continuer à travailler et je pense que demain, on va passer sur le 2024 sur les deux motos. Ce sera plus facile de travailler."

Martín ne voit pour le moment que du positif sur le nouveau moteur, des progrès étant nécessaires pour maintenir l'avantage de Ducati sur la concurrence : "Il semble qu'on a un peu plus de puissance donc c'est bien parce que j'ai vu que d'autres marques ont progressé, comme Honda et Yamaha. J'ai vu en piste qu'ils étaient assez rapides en ligne droite. C'est toujours important d'avoir plus de puissance. Le comportement est bon, c'est très similaire à la moto de 2023. On a peut-être quelques points faibles, je ne peux pas trop vous en dire plus mais dans l'ensemble, je pense que c'est une meilleure moto. On va essayer de travailler un peu plus demain, et d'être plus performants."

"Pour le moment, je préfère le [moteur] 2024, il y a de très bonnes choses", a insisté Martín, néanmoins soucieux de ne pas se tromper dans ses choix techniques puisqu'il y a deux ans, il avait opté pour le nouveau moteur alors que les pilotes de l'équipe officielle avaient préféré une version reprenant plusieurs pièces de la saison 2021, qui offraient un meilleur comportement : "On doit travailler parce qu'on ne veut pas faire la même erreur qu'en 2022. On travaille dessus. Je pense que les deux journées restantes seront importantes pour rester dans la lignée de ce que l'on a fait aujourd'hui et pour travailler un peu sur les détails".

Jorge Martín

Point positif pour Martín, il sent "beaucoup moins de différences" entre le moteur 2023 et le 2024 qu'entre celui qu'il avait en 2022 et celui de la saison passée, venu corriger les soucis qu'il avait au moment de décélérer : "Entre 2022 et 2023, c'était une évolution incroyable, la moto 2022 était vraiment compliquée. C'est vraiment dans la lignée de 2023 avec plus de puissance. Parfois, plus de puissance, cela apporte des problèmes en sortie de courbe donc on essaie de comprendre. C'est beaucoup mieux au freinage et en 2022, c'était un problème avec ce moteur. Je pense qu'on sera un peu plus performants cette saison".

La suite du test va également permettre à Martín de se concentrer sur d'autres éléments de la moto, dont probablement les nouveautés aérodynamiques vues sur la machine de Michele Pirro la semaine dernière : "On a 15 autres choses à tester, on a le carénage, beaucoup de choses. J'ai déjà fait un meilleur chrono qu'au test de l'an dernier donc je pense que c'est vraiment positif".

Journée plus difficile pour Bagnaia

Si Jorge Martín a vécu une entame de test idéale, la journée de son rival pour le titre l'an passé a été nettement plus difficile. Piégé comme Raúl Fernández par une flaque, Pecco Bagnaia a chuté en début de journée et, bien qu'il s'en soit bien mieux sorti que l'Espagnol, contraint de mettre fin à son roulage pour la semaine, cette mésaventure a beaucoup perturbé sa journée, malgré des essais encourageants menés par la suite.

"Les pneus que j'avais pendant la chute ont refroidi et en les réchauffant, ils ne fonctionnaient pas comme prévu", a expliqué Bagnaia au site officiel du MotoGP. "Les 20 premiers tours ont été un peu inutiles mais ça peut arriver. Sinon, on a beaucoup travaillé et je suis très optimiste."

"Dans l'ensemble je suis satisfait", a ajouté le vainqueur des deux derniers titres, estimant que la nouvelle moto améliore "beaucoup" les sensations au freinage, ce qui lui posait problème en fin de saison en 2023 : "Il y a du positif et du négatif. Le travail a été positif, on a beaucoup amélioré la situation et dans les derniers tours, j'ai amélioré le chrono en pneus usés. C'était très bon et il faut continuer comme ça".